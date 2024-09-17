Россияне казнили мечом безоружного украинского пленного

Россияне совершили очередное военное преступление и казнили мечом безоружного украинского военного, который сдался в плен. Украина уже обратилась в международные организации, чтобы они зафиксировали нарушения прав человека.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец. Он добавил, что такие показательные преступления врага направлены на деморализацию украинского общества.

Важно Все чаще казни украинских пленных: российское командование, вероятно, одобряет это, – ISW

Стало известно об очередных зверствах оккупантов

Лубинец сообщил, что российские захватчики совершили очередное военное преступление и мечом казнили безоружного украинского военнопленного с перевязанными скотчем руками. Омбудсмен уже направил письма в международные организации, МККК и ООН, чтобы они зафиксировали очередное нарушение прав человека со стороны России.

Уровень варварства и кровожадности невозможно постичь. Такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными! Сколько еще мир будет смотреть, как Россия открыто демонстрирует пренебрежение к любым нормам и законам?

– эмоционально подчеркнул Лубинец.

Уполномоченный ВР по правам человека также добавил, что такие показательные казни направлены на деморализацию украинского общества. Лубинец добавил, что украинцы, видя такие действия, должны становиться еще более решительными в борьбе против агрессора.

Официально не сообщали, где именно произошло очередное преступление оккупантов. Однако в сети пишут, что, вероятно, украинского пленного казнили в Новогродовке Донецкой области. Российские "военкоры" в своих телеграм-каналах публикуют ужасные фото, что является доказательством военного преступления.

Кроме того, в сети добавляют, что на мече, которым казнили украинского пленного, вероятно, есть надпись: "За Курск".