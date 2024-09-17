Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець. Він додав, що такі показові злочини ворога направлені на деморалізацію українського суспільства.

Важливо Все частіші страти українських полонених: російське командування, ймовірно, схвалює це, – ISW

Стало відомо про чергові звірства окупантів

Лубінець повідомив, що російські загарбники скоїли черговий воєнний злочин та мечем стратили беззбройного українського військовополоненого з перев'язаними скотчем руками. Омбудсман вже направив листи до міжнародних організацій, МКЧХ та ООН, аби вони зафіксували чергове порушення прав людини зі сторони Росії.

Рівень варварства й кровожерливості неможливо осягнути. Такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими! Скільки ще світ дивитиметься, як Росія відкрито демонструє зневагу до будь-яких норм і законів?

– емоційно наголосив Лубінець.

Уповноважений ВР з прав людини також додав, що такі показові страти направлені на деморалізацію українського суспільства. Лубінець додав, що українці, бачачи такі дії, повинні ставати ще рішучими у боротьбі проти агресора.