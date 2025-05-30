Враг копирует опыт Сил обороны и активно масштабирует свои беспилотные подразделения, – Сирский

Российские войска копируют опыт Сил обороны Украины и масштабируют свои беспилотные подразделения. Поэтому Украина должна постоянно наращивать возможности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

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Как россияне используют дроны на фронте

Александр Сырский провел ежемесячное совещание по вопросам применения и развития беспилотных систем. Во время него он заслушал доклад разведки по формированию в российской армии войск беспилотных систем и поступления новых образцов БпЛА и наземных роботизированных комплексов на вооружение оккупантов.

В частности, враг копирует опыт Сил обороны Украины и активно масштабирует свои беспилотные подразделения. Поэтому мы должны сохранять темп развития и постоянно наращивать способности, чтобы быть на шаг впереди,

– подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

По его словам, Украина продолжает увеличивать количество экипажей беспилотных систем и развивать беспилотные подразделения. Сырский подчеркнул, что каждый дрон – это уничтоженный противник, а затем и сохраненная жизнь украинского военнослужащего.

Отдельный акцент сейчас делается на уничтожении операторов вражеских БпЛА и их пунктов управления.

К слову, Александр Сырский также сообщил, что в мае этого года с помощью дронов различных типов было поражено и уничтожено более 89 тысяч вражеских целей. По словам главнокомандующего ВСУ, планомерная работа по масштабированию подразделений беспилотных систем дает реальные результаты.