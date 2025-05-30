Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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Як росіяни використовують дрони на фронті

Олександр Сирський провів щомісячну нараду з питань застосування та розвитку безпілотних систем. Під час неї він заслухав доповідь розвідки щодо формування в російській армії військ безпілотних систем та надходження нових зразків БпЛА і наземних роботизованих комплексів на озброєння окупантів.

Зокрема, ворог копіює досвід Сил оборони України та активно масштабує свої безпілотні підрозділи. Тому ми маємо зберігати темп розвитку та постійно нарощувати спроможності, щоб бути на крок попереду,

– наголосив головнокомандувач ЗСУ.

За його словами, Україна продовжує збільшувати кількість екіпажів безпілотних систем і розвивати безпілотні підрозділи. Сирський підкреслив, що кожен дрон – це знищений противник, а відтак і збережене життя українського військовослужбовця.

Окремий акцент зараз робиться на знищенні операторів ворожих БпЛА та їхніх пунктів управління.

До слова, Олександр Сирський також повідомив, що у травні цього року за допомогою дронів різних типів було уражено та знищено понад 89 тисяч ворожих цілей. За словами головнокомандувача ЗСУ, планомірна робота із масштабування підрозділів безпілотних систем дає реальні результати.