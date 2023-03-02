Россия – орда, не имеющая ничего своего, только ворованное: как враг пытается перенимать тактику ВСУ

Украинские защитники улучшают свои навыки и становятся все более эффективными на поле боя, но враг тоже учится. Так, российские захватчики несколько изменили свою тактику.

Однако это взаимный процесс и обе стороны могут учиться друг у друга. Об этом 24 Каналу рассказала офицер ВСУ и командир минометного взвода с позывным "Ведьма" Ольга Бигарь.

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Оккупанты пытаются копировать ВСУ

Офицер отметила, что тактика агрессии россиян прошла эволюцию, начиная с февраля 2022 года и заканчивая февралем 2023 года. Оккупанты научились воевать маленькими группами, использовать маневровую оборону и мобильные группы для штурмовых действий.

Так, они начинают копировать такие достояния наших Вооруженных Сил.

Но нужно понимать, это как в школе. Кто списывает, а кто знает. И тому, кто знает, не жаль, что у него списывают. Потому что он придумает еще и лучше. Это касается нашей армии – мы придумаем еще и лучше,

– подчеркнула Бигарь.

Более того, россияне даже "Ведьму" себе сделали. Тогда уже и иностранные издания, которые интересуются нашей политикой и событиями, начали спрашивать, что у россиян ничего своего, если они таким занимаются.

"Нет, у них ничего нет. Они воровали нашу историю, блюда, музыку и будут продолжать это делать, потому что это орда, у которой нет ничего своего. Только ворованное", – подчеркнула офицер.

Бигарь о смене тактики оккупантов: смотрите видео

Потери россиян в войне против Украины

Впрочем, как бы оккупанты не пытались копировать ВСУ, наши бойцы продолжают ежедневно уничтожать их сотнями. Так, по состоянию на 2 марта украинские защитники ликвидировали 150 605 единиц личного состава оккупационного войска, из них – 715 за прошедшие сутки. Кроме того, "вторая армия мира" потеряла немало военной техники: