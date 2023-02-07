Россияне копируют внешний вид наших штурмовых групп: почему у них ничего не получится

Как бы нам не хотелось в это верить, но оккупанты учатся на своих ошибках. Они пытались растянуть фронт – ничего не получилось, тогда скоординировали свои усилия на Бахмуте. Пытались забрасывать поля вагнеровцами, тоже не очень получилось. Тогда стали копировать технику мобильных групп украинских военных.

Враг будет постоянно учиться – этого невозможно избежать. Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик Алексей Гетьман. Но есть некоторые нюансы.

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Наш командир группы может самостоятельно принимать решения на поле боя

По его словам, когда вагнеровцы применяли штурмовые группы, так называемые "девятки" и "тройки", они копировали внешний вид украинских штурмовых групп.

Но разница между их штурмовыми группами и нашими состоит в том, что командир нашей даже небольшой группы имеет право на поле боя самостоятельно принимать тактические решения и они поддерживаются командованием,

– отметил аналитик.

Он считает главным, что между такими группами есть определенная связь, едва ли не в режиме онлайн. Командир более крупных подразделений может видеть все движения небольших подразделений и может определенным образом что-либо подсказывать и корректировать их деятельность. К тому же мы используем аэроразведку.

"Россияне тоже используют аэроразведку и тоже пытаются делать так же, как мы. Но для того им нужно вообще перестроить структуру их вооруженных сил", - подчеркнул Гетьман.

У оккупантов нет мотивации воевать

По его мнению, в российской армии сержант и рядовой не имеют права что-либо предлагать. Не могут, как украинский сержант, самостоятельно вызвать огонь артиллерии. У них жесткая еще прусская вертикаль военной структуры. Поэтому они могут копировать сколько угодно, но сделать так, как делаем мы, у них не получится.

Но здесь должен уточнить: сержант в украинской армии действительно может вызвать огонь артиллерии, когда в этом есть насущная потребность. Но иногда это может быть не так просто,

– объяснил он.

Что касается русской армии, то им, по мнению Гетьмана, нужно менять ментальность. У них командиры первичного звена должны согласовывать даже незначительные действия на поле боя с высоким руководством. И пока все согласуют на самом высоком уровне, время уже будет потеряно.

"Поэтому штурмовые группы вагнеровцев, имея большое количество вооружения, не смогли продвинуться, хотя бились полгода", – отметил он.

Также военный аналитик обратил внимание на то, что для военнослужащего нужна мотивация и желание что-нибудь сделать. А у россиян такой мотивации нет, которая есть у украинских военных.

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Лезут, как тараканы, из всех щелей

Он подчеркнул, что чем больше враги лезут, тем больше они понесут потери. В конце концов, даже эти 326 тысяч и еще 500 тысяч, которые они пытаются приобщить, у них закончатся.

Мы в день уничтожаем примерно один батальон оккупантов. Это очень мощно. Также обезвреживаем и технику: за минувшие сутки уничтожили 14 танков, еще раньше – 11 танков,

– сообщил собеседник.

Но он заметил, что останавливать врага будет трудно, потому что у него есть большое количество легкой пехоты – они лезут, как тараканы из всех щелей.

"Давайте будем откровенными, возможно нам придется какие-то позиции оставлять для того, чтобы сохранить жизнь людей. Но это не значит, что мы проигрываем войну и отступаем. Это нормальная тактика обороны. Даже если нам придется отходить, то на заранее подготовленные позиции. Позади нас уже построено 2 – 3 линии фортификационных сооружений, и там мы будем держать оборону, а это важно, – отметил Алексей Гетьман.

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