Оккупанты вводят жесткие фильтрационные мероприятия в Крыму: россияне боятся новых "диверсий"

30 января 2024, 21:24
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Источник:

Центр национального сопротивления

В Кремле дали указание пограничной службе ФСБ России усилить контрразведывательный режим. Речь идет об административных границах временно оккупированного Крыма и Херсонской области.

Как отметили в Центре национального сопротивления, особое внимание уделяют защите автомобильного и железнодорожного мостов между Чонгарским и Крымским полуостровами. Данное направление обеспечивает поддержку группировки войск в Крыму и обеспечение группировок на Херсонском и Запорожском направлениях.

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Фильтрационные мероприятия в Крыму

Известно, что после оккупации левобережья Херсонской области противник не убрал КПВВ с административной границы между временно оккупированной территорией Крыма и Херсонской областью.

Данные объекты использовались российскими спецслужбами для проведения "фильтрационных мероприятий" гражданского населения. В настоящее время пункт пропуска "Чонгар" они дополнительно оборудовали системой сканирования и мониторинга автомобилей с использованием рентгена,
– говорится в сообщении ЦНС.

Кроме того, оккупанты тщательно осматривают автомобили с регистрационными номерами Запорожской и Херсонской областей как украинского, так и введенного россиянами образца.

В Центре национального сопротивления призвали граждан быть особенно осторожными при пересечении данных пунктов пропуска.

Что происходит в Крыму: коротко

  • Жители Севастополя утром 30 января в сети сообщали о взрывах. Также было очень шумно в Сакском районе. Пропагандисты заявили, что "ПеВеО" якобы "отбила все атаки" на Крым. Также писали о якобы сбитых "БпЛА" над акваторией в районе Бельбека.
  • Тревожно было также у Качи. Вероятно, это тот же взрыв, который слышали в Саках.
  • Впоследствии в Страткоме ВСУ 30 января заявили, что это они нанесли мощного удара по врагу. Во временно оккупированном Крыму успешно поразили радиолокационную станцию врага. Детали пока не раскрывают.
  • После этого начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк сказала что так будет происходить и дальше. Дальше ситуация будет только обостряться.
  • В то же время стало известно, что партизаны "Атеш" нашли склад российского вооружения в Севастополе. Агенты провели разведку севернее Сухарной бухты. Там обнаружили склады с боеприпасами где, вероятно, хранятся и крылатые ракеты типа "Калибр". В сети также были опубликованы координаты объектов.

Автор: Маргарита Волошина