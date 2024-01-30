Оккупанты вводят жесткие фильтрационные мероприятия в Крыму: россияне боятся новых "диверсий"
Источник:Центр национального сопротивления
В Кремле дали указание пограничной службе ФСБ России усилить контрразведывательный режим. Речь идет об административных границах временно оккупированного Крыма и Херсонской области.
Как отметили в Центре национального сопротивления, особое внимание уделяют защите автомобильного и железнодорожного мостов между Чонгарским и Крымским полуостровами. Данное направление обеспечивает поддержку группировки войск в Крыму и обеспечение группировок на Херсонском и Запорожском направлениях.
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Фильтрационные мероприятия в Крыму
Известно, что после оккупации левобережья Херсонской области противник не убрал КПВВ с административной границы между временно оккупированной территорией Крыма и Херсонской областью.
Данные объекты использовались российскими спецслужбами для проведения "фильтрационных мероприятий" гражданского населения. В настоящее время пункт пропуска "Чонгар" они дополнительно оборудовали системой сканирования и мониторинга автомобилей с использованием рентгена,
– говорится в сообщении ЦНС.
Кроме того, оккупанты тщательно осматривают автомобили с регистрационными номерами Запорожской и Херсонской областей как украинского, так и введенного россиянами образца.
В Центре национального сопротивления призвали граждан быть особенно осторожными при пересечении данных пунктов пропуска.
Что происходит в Крыму: коротко
- Жители Севастополя утром 30 января в сети сообщали о взрывах. Также было очень шумно в Сакском районе. Пропагандисты заявили, что "ПеВеО" якобы "отбила все атаки" на Крым. Также писали о якобы сбитых "БпЛА" над акваторией в районе Бельбека.
- Тревожно было также у Качи. Вероятно, это тот же взрыв, который слышали в Саках.
- Впоследствии в Страткоме ВСУ 30 января заявили, что это они нанесли мощного удара по врагу. Во временно оккупированном Крыму успешно поразили радиолокационную станцию врага. Детали пока не раскрывают.
- После этого начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк сказала что так будет происходить и дальше. Дальше ситуация будет только обостряться.
- В то же время стало известно, что партизаны "Атеш" нашли склад российского вооружения в Севастополе. Агенты провели разведку севернее Сухарной бухты. Там обнаружили склады с боеприпасами где, вероятно, хранятся и крылатые ракеты типа "Калибр". В сети также были опубликованы координаты объектов.