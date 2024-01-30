Оккупанты вводят жесткие фильтрационные мероприятия в Крыму: россияне боятся новых "диверсий"

В Кремле дали указание пограничной службе ФСБ России усилить контрразведывательный режим. Речь идет об административных границах временно оккупированного Крыма и Херсонской области.

Как отметили в Центре национального сопротивления, особое внимание уделяют защите автомобильного и железнодорожного мостов между Чонгарским и Крымским полуостровами. Данное направление обеспечивает поддержку группировки войск в Крыму и обеспечение группировок на Херсонском и Запорожском направлениях.

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Фильтрационные мероприятия в Крыму

Известно, что после оккупации левобережья Херсонской области противник не убрал КПВВ с административной границы между временно оккупированной территорией Крыма и Херсонской областью.

Данные объекты использовались российскими спецслужбами для проведения "фильтрационных мероприятий" гражданского населения. В настоящее время пункт пропуска "Чонгар" они дополнительно оборудовали системой сканирования и мониторинга автомобилей с использованием рентгена,

– говорится в сообщении ЦНС.

Кроме того, оккупанты тщательно осматривают автомобили с регистрационными номерами Запорожской и Херсонской областей как украинского, так и введенного россиянами образца.

В Центре национального сопротивления призвали граждан быть особенно осторожными при пересечении данных пунктов пропуска.

Что происходит в Крыму: коротко