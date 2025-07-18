Оккупанты в Крыму запретили определенный вид публикаций в сети

На полуострове издали указ, призванный обезопасить военные объекты оккупантов. В Крыму действует запрет на отдельные виды публикаций в социальных сетях.

В начале лета стало известно, что в 12 российских регионах ввели запрет на публикацию фото и видео с атаками украинских беспилотников и ракет. Речь идет об Астраханской, Владимирской, Волгоградской, Ивановской, Курской, Ленинградской, Тверской, Тульской и Калужской областях, а также Адыгее, Калмыкии и Санкт-Петербурге, передает 24 Канал.

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Что запретили публиковать в Крыму?

В аннексированном Крыму тоже ввели запрет на публикации, которые позволяют выявить:

места размещения систем ПВО, вооружения, техники и пунктов временной дислокации военных подразделений;

последствия теракта, диверсии, других чрезвычайных происшествий;

места попадания, падения, детонации ракет, БПЛА, беспилотных морских роботизированных комплексов и т.д;

Соответствующий указ подписал так называемый "глава региона" Сергей Аксенов.

К слову, за нарушение запрета россиянам может грозить штраф в размере от 1 до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 50 до 200 тысяч рублей. В Волгоградской области юридических лиц заставят заплатить до 1 миллиона рублей штрафа.