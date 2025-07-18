Оккупанты в Крыму запретили определенный вид публикаций в сети
- В аннексированном Крыму запретили публикации последствий атак дронов и ракет.
- Подобный запрет ранее ввели в 12 российских регионах.
На полуострове издали указ, призванный обезопасить военные объекты оккупантов. В Крыму действует запрет на отдельные виды публикаций в социальных сетях.
В начале лета стало известно, что в 12 российских регионах ввели запрет на публикацию фото и видео с атаками украинских беспилотников и ракет. Речь идет об Астраханской, Владимирской, Волгоградской, Ивановской, Курской, Ленинградской, Тверской, Тульской и Калужской областях, а также Адыгее, Калмыкии и Санкт-Петербурге, передает 24 Канал.
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Что запретили публиковать в Крыму?
В аннексированном Крыму тоже ввели запрет на публикации, которые позволяют выявить:
- места размещения систем ПВО, вооружения, техники и пунктов временной дислокации военных подразделений;
- последствия теракта, диверсии, других чрезвычайных происшествий;
- места попадания, падения, детонации ракет, БПЛА, беспилотных морских роботизированных комплексов и т.д;
Соответствующий указ подписал так называемый "глава региона" Сергей Аксенов.
К слову, за нарушение запрета россиянам может грозить штраф в размере от 1 до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 50 до 200 тысяч рублей. В Волгоградской области юридических лиц заставят заплатить до 1 миллиона рублей штрафа.