Хорошие новости с Купянского направления: россиянам там сейчас несладко

На Купянском направлении постепенно растет уровень сопротивления подразделений ВСУ, которые обороняются. Усилия россиян к северу от Купянска и в прилегающих районах в течение недели не принесли им особых результатов.

Единственный успех россиян

Передовые подразделения 69-й мотострелковой дивизии противника хоть и удерживают восточную часть населенного пункта Западное, однако несмотря на свои интенсивные атаки на запад, не могут взять его под полный контроль. Об этом заявил Константин Машовец, информирует 24 Канал.

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То же самое происходит и в районе поселка Двуречная. Полностью "зачистить" его враг не может уже больше недели. ВСУ продолжают удерживать несколько кварталов в северо-западной части населенного пункта.

Недавний "успех" россиян к востоку от Фиголевки, где им удалось продвинуться вдоль реки Оскол на 1 километр в северном направлении, пока остается их единственным успехом на плацдарме за последнее время. Более того, ряд контратакующих действий ВСУ в районе плацдарма позволил им полностью оттеснить противника на восток от трассы Двуречная – Купянск в районе между Западным – Двуречной. Враг, по сути, продолжает удерживать лишь одну позицию на самой дороге.

Однако контратакующие действия ВСУ приносят им результаты не только на самом плацдарме, но и на противоположном берегу Оскола. Тактический клин противника к западу от села Синьковка, между ним и рекой Оскол (глубиной около 2,4 – 2,5 километра), в направлении Купянска, достигнут ценой ощутимых потерь 25-й ОМСБр, недавно был "срезан" Вооруженными Силами Украины.

В свою очередь, усилия 1-й танковой армии противника в районе поселка Кругляковка также остаются малоэффективными. Привлечение отдельных подразделений 47-й и 4-й танковых дивизий, а также 27-й ОМСБр 1-й ТА пока россиянам не помогает.

Неудачи врага на Новопавловском направлении

На Новопавловском направлении, в полосе действия российской 90-й ТД из состава 41-й ЗВА, видимо, штурмовые подразделения противника также столкнулись с определенными трудностями, пытаясь продвинуться с рубежа Новоелизаветовка – Серебряное на запад. В частности, более 2 недель назад врагу удалось продвинуться на запад от Серебряного и занять населенный пункт Запорожье (общая глубина продвижения составляла до 1,8 километра), а также на север от села Преображенка (до 2,4 километра).

Однако все дальнейшие попытки россиян надежно закрепиться в селе Надеевка или продвинуться на Троицкое закончились тщетно. Преображенку удерживают ВСУ, что явно не способствует врагу в боях за Надеевку, а также резко негативно сказывается на его способности к дальнейшему продвижению по трассе Серебряное – Троицкое.

Очевидно, что в передовых частях 90-й танковой дивизии дело со штурмовой пехотой встало достаточно остро. Думаю, именно поэтому "штатный" 228-й мотострелковый полк 90-й ТД в свое время был дополнен 589 МСП из состава 27-й МСД 2-й ЗВА. Командование противника явно пытается с помощью штурмовых подразделений обоих мотострелковых полков возобновить наступление в северной части полосы 90-й ТД. Ну, или по крайней мере увеличить интенсивность своих атакующих и штурмовых действий.

В южном секторе полосы наступления 90-й ТД, а также в полосе действий части сил 51-й ЗВА продолжаются ожесточенные бои. Все попытки противника продвинуться на запад от села Андреевка или на север от него – также пока безуспешны. Зато противник вынужден вести упорные бои в самой Андреевке и к северу от нее, чтобы надежно закрепиться. Очевидно, что именно на этом направлении в ближайшее время россияне могут сосредоточить основные усилия по всей полосе 90-й ТД.

К югу от реки Волчья противнику пока не удалось полностью вытеснить наши подразделения из района поселка Константинополь, за которое ведутся очень упорные бои. Оккупанты активно атакуют вдоль дороги со стороны Улаклов и Зеленовки – но пока малоэффективно.

Подразделения 36-й, 39-й и 57-й ОМСБр противника, действующих на этом направлении, не имеют значительного продвижения в направлении населенного пункта Разлив или в направлении села Багатир с юга. Поэтому, по сути, ВСУ продолжают достаточно прочно удерживать рубеж Константинополь – Разлив, что сковывает продвижение противника, как вдоль трассы Донецк – Запорожье, так и к югу от нее.

Угроза на Великомихайловском направлении

Другое дело, что ситуация может кардинально измениться, если противник прорвется на Великомихайловском направлении, в полосе своего УВ "Восток".

Сейчас командование этой группировки пытается осуществить свой очевидный план – прорваться к упомянутой трассе с юга и перерезать ее где-то на участке Комар – Отрадное. Это должно радикальным образом способствовать продвижению российских войск на Новопавловском направлении.

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С этой целью враг пытается продвигаться вдоль западного и восточного берегов реки Мокрые Ялы силами 5-й и 36-й ЗВА с приданными двумя бригадами морской пехоты по общей дирекции Великая Новоселка – Комар.

Однако и здесь противник, скажем так, достигает довольно спорных результатов, несмотря на то, что имеет явное и очевидное преимущество в силах и средствах. От Новоселки до Раздольного по прямой линии – до 18,5 километров. Это фактически полоса для одной дивизии, а в реальности – развернуты сразу две общевойсковые армии. Такая концентрация сил на достаточно узком участке однозначно свидетельствует о том, что командование УВ противника "Восток" достаточно серьезно настроено к своему гипотетическому прорыву к трассе Запорожье – Донецк.

Другое дело, что россиянам удается достичь на этом направлении далеко не всего того, что они себе запланировали. В частности:

передовые подразделения 127-й МСД противника сейчас ведут ожесточенные бои с довольно переменным успехом, чтобы занять фланговый район Шевченко – Бурлацкое – Привольное – Свободное Поле. Это важно с точки зрения дальнейшего их продвижения на север в сторону Комара. Противник сумел "зацепиться" за Бурлацкое и Привольное, но пока не может надежно закрепиться в них. Так же недостаточно удачной была его недавняя попытка продвинуться между ними;

судя по всему, на левом фланге клина 127-й МСД у россиян не все в порядке. Вследствие серии контратак ВСУ оккупанты были вынуждены отвести свои подразделения, которые закрепились в Новоселке несколько восточнее, а также оставить пару лесополос между Бурлацким и Привольным.

Почему это важно?

Потому что дальнейшее продвижение противника в полосе 36-й ЗВА, где действуют обе его "морские" бригады, в случае удержания ВСУ этого района, будет резко затруднено.

Пока что противник имеет продвижение в направлении Новоочеретоватое – Днепроэнергия, пусть и минимальное. Однако дальнейшее продвижение россиян на север, по крайней мере вдоль западного берега Мокрые Ялы, в случае неспособности 127-й МСД сдвинуться с рубежа Бурлацкая – Привольное в северо-западном направлении будет выглядеть очень сомнительным.

Кроме этого вопроса, возникает ряд других. Прежде всего относительно уровня боеспособности передовых штурмовых подразделений, как обеих армий противника, так и приданным им бригад морской пехоты, действующих на этом направлении.

Очевидно, что вражеское командование стремится сконцентрировать их именно в районе прорыва и в полосе своего наступления (это сейчас полоса 127-й МСД). Но для выполнения своего плана прорыва на Комар противнику гораздо эффективнее было бы действовать не только на западном берегу Мокрые Ялы, но и организовать такой же участок прорыва на восточном берегу (от Раздольного на Отрадное). Это очевидная вещь и командование россиян не может этого не понимать. Однако пока мы этого в значительной степени не наблюдаем.

Как по мне, это означает тот факт, что командование россиян имеет в своем распоряжении очень ограниченные силы и средства, способные на эффективные атакующие/штурмовые действия на указанном направлении. Тем более, что здесь "формально учитывается" целая отдельная танковая бригада, местность для ее "массированного ввода в прорыв" – также очень благоприятная. Но на практике этого пока не происходит, противник продолжает упорно ползать по лесополосам силами своих сводных пехотных штурмовых подразделений, "обильно вкладывая" в них свою штурмовую пехоту.

Другими словами, пока что никакого "быстрого прорыва" к Комару нет. Более того, судя по всему, общие темпы продвижения противника на Великомихайловском направлении, после относительно быстрого взятия Большой Новоселки, резко упали, хотя и не до нуля. Но что именно будет там дальше – увидим