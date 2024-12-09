Оккупанты стянули в Курскую область мощные воинские части и подразделения, – 80-я ОДШБр

Российские захватчики пытаются отбить свои позиции на территории Курской области, однако их усилия остаются тщетными. Им не удается выбить Силы обороны из приграничной зоны.

Об этом в эфире телемарафона сообщил старший офицер отделения коммуникаций 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Петр Гайдащук, передает 24 Канал.

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Что происходит в Курской области

В Курской области россияне пытаются выбить Вооруженные Силы Украины с занимаемых позиций, применяя для этого вооружение различного типа, среди которого артиллерия, дроны и бронетехника. Для этого враг пополняет личный состав на этом участке фронта, однако значительных успехов он пока не имеет.

И все мощные свои воинские части, подразделения, которые они стянули с других участков фронта, чтобы штурмовать наши позиции на Курщине. Нам удается удерживать такие позиции, которые мы заняли ранее,

– заявил военный.

По его словам, галицкие десантники во время операции в Курской области в течение с августа 2024 года, когда произошел прорыв границы, уже ликвидировали около трех тысяч военных российской армии. Еще ориентировочно 150 оккупантов украинским защитникам удалось взять в плен.

Напомним, что россиянам уже удалось отвоевать 40 процентов территории в Курской области. Однако Силы обороны не сдаются. Геолокационные кадры за 7 декабря свидетельствуют, что ВСУ продвинулись в центре Погребков и, вероятно, взяли под контроль Орловку, Марьевку, Малую Локню, Старую Сорочину и Новую Сорочину.