"Двое прид*рков": в оккупированном Приморске враг устроил "авиашоу" на пляже

Российские оккупанты напугали местных жителей на пляже во временно оккупированном Приморске, что в Запорожской области. 7 июля в сети появилось видео, как те запускали с вертолетов над головами людей тепловые ловушки и кружили на сверхнизкой высоте.

Об этом рассказал корреспондент 24 Канала из Запорожья. Он добавил, что это не первый случай на временно оккупированных территориях.

Читайте также План провалился: почему россияне отказались от "выборов" на некоторых оккупированных территориях

Устроили "шоу" на пляже

Российские оккупанты 7 июля решили полетать на вертолете Ка-52 и отстрелять так называемые тепловые ловушки, чтобы сбить ракеты ПЗРК с прицела. Эту "операцию" они проводили над местным пляжем, где в то время находились люди, в том числе и дети.

"Эти двое прид*рков устроили "авиашоу" прямо над пляжем. Я вспоминаю, что точно так 2 вертолета 20 апреля летали неподалеку от оккупированной Кирилловки. Полетали и у одного пилота что-то не сложилось, вертолет упал в море. Оба встретились с тамошним царем Нептуном. Одного вытащили сразу, а другого искали больше недели – такие "герои-пилоты", – рассказал корреспондент.

Россияне кружат на Ка-52 над головами людей в Приморске: смотреть видео

Обратите внимание: в конце видео отчетливо видно, как вертолет летит буквально в нескольких метрах над пляжем возле детей.

Запорожская область: последние новости