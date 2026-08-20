Впрочем, к таким заявлениям следует относиться крайне осторожно, ведь российская сторона неоднократно предоставляла неподтвержденные данные о количестве уничтоженных дронов. Об этом сообщает Украинский центр безопасности и сотрудничества.

Как Россия манипулирует статистикой украинских дальних ударов?

Глава УЦБС Сергей Кузан в комментарии британскому изданию The Guardian отметил, что руководство России намеренно манипулирует статистикой по сбитым беспилотникам с целью искусственного преувеличения эффективности российской ПВО.

В целом это вписывается в стратегию агрессора по системному распространению дезинформации об успехах в отражении украинских атак.

Анализируя последнюю атаку по Московской области, эксперт предположил, что по масштабу она могла стать одной из самых мощных, сравнившись с ударами по нефтеперерабатывающим предприятиям Подмосковья в мае.

Сергей Кузан отметил, что наращивание производства украинских беспилотников и дальнобойных ракет позволяет увеличивать интенсивность атак и более активно применять отечественное вооружение по российским целям, в частности по объектам критической инфраструктуры.

По его словам, каждая успешная операция Сил обороны одновременно наносит удар по военному и экономическому потенциалу врага.

Подмосковье все чаще оказывается под ударом: каковы последствия последних атак?

В ночь на 18 августа Московская область подверглась масштабной атаке беспилотников. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, с вечера до 05:00 в направлении региона якобы двигались 620 БПЛА, из которых 180 российская ПВО якобы уничтожила непосредственно над областью.

Российские СМИ назвали эту атаку самой масштабной по Москве за последние 2 года. Накануне столица России также подверглась мощному налету.

Из-за повреждения энергетического оборудования Павлово-Посадский филиал "Мособленерго" ввел аварийный режим работы. Без электроснабжения остались 109 трансформаторных подстанций в Ликино-Дулеве и Орехово-Зуевском городском округе. Помимо более 10 тысяч потребителей, без света оказались 46 социально значимых объектов.