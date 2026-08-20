Втім, варто вкрай обережно ставитися до таких заяв, адже російська сторона неодноразово подавала непідтверджені дані про кількість знищених дронів. Про це повідомляє Український центр безпеки та співпраці.

Як Росія маніпулює статистикою українських далекобійних ударів?

Голова УЦБС Кузан Сергій у коментарі британському виданню The Guardian зауважив, що керівництво Росії навмисно маніпулює статистикою щодо збиття безпілотників з метою штучного перебільшення ефективності російської ППО.

Загалом, це вкладається в стратегію агресора щодо системного поширення дезінформації про успіхи у відбитті українських атак.

Аналізуючи останню атаку по Московській області, експерт припустив, що за масштабом вона могла стати однією з найпотужніших, зрівнявшись із ударами по нафтопереробних підприємствах Підмосков'я у травні.

Сергій Кузан зазначив, що нарощування виробництва українських безпілотників і далекобійних ракет дозволяє збільшувати інтенсивність атак та активніше застосовувати вітчизняне озброєння по російських цілях, зокрема об'єктах критичної інфраструктури.

За його словами, кожна успішна операція Сил оборони водночас завдає удару по військовому й економічному потенціалу ворога.

Підмосков'я все частіше опиняється під ударом: які наслідки останніх атак?

У ніч на 18 серпня Московська область зазнала масштабної атаки безпілотників. За словами мера Москви Сергія Собяніна, з вечора до 05:00 у напрямку регіону нібито рухалися 620 БпЛА, з яких 180 російська ППО нібито знищила безпосередньо над областю.

Російські ЗМІ назвали цю атаку наймасштабнішою по Москві за останні 2 роки. Напередодні столиця Росії також зазнала потужного нальоту.

Через пошкодження енергетичного обладнання Павлово-Посадська філія Мособленерго запровадила аварійний режим роботи. Без електропостачання залишилися 109 трансформаторних підстанцій у Лікіно-Дульові та Орєхово-Зуєвському міському окрузі. Окрім понад 10 тисяч споживачів, без світла опинилися 46 соціально важливих об'єктів.