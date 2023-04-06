Теперь оккупантам негде жить: россияне "обчистили" дома на левобережье Херсонщины

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщал, что российские захватчики начали активно скупать гражданские вещи на рынках Херсона, участились ограбления и мародерства. Подобная ситуация наблюдалась на правом берегу, прежде чем россиян выбили оттуда.

Однако не стоит проводить аналогии между ситуациями на правом и левом берегах Херсона, не стоит искать желания россиян к отступлению в их действиях. Об этом 24 Каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.

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Активист сообщил, что россияне сейчас с особой интенсивностью грабят гражданские помещения и жилые дома на временно оккупированной территории. Поэтому приходящие после ротации оккупанты просто физически не могут заселяться в заброшенные квартиры, потому что там просто невозможно жить из-за отсутствия элементарных вещей.

Обычные лампочки выкручены, розетки вырваны с мясом, унитазы, конечно, стиральные машинки и бойлеры,

– добавил спикер.

Проблемы с электроснабжением

К тому же, на левобережье наблюдаются проблемы с электроснабжением. Россияне уничтожили линии электропередач на правом берегу перед отступлением, что сделали невозможным передачу электроэнергии оттуда на левый берег.

Питание левого берега могло бы происходить за счет внутренних резервов, но они сейчас не работают. Речь идет о тепловой и атомной электростанциях в Энергодаре, а также о Каховской ГЭС, которые сейчас выведены из строя.

Электроэнергия доставляется туда в ограниченном объеме из Крыма и Донецкой области, сообщил Молчанов.

Молчанов рассказал об окупантов на левом берегу Херсонщины: смотреть видео

Настроения россиян

Учитывая неблагоприятные обстоятельства и удачную контрбатарейную борьбу ВСУ, все находящиеся на левобережье россияне пытаются оттуда всячески уехать.

Просто так выходить не хотят, поэтому пытаются что-нибудь или дешево скупить, или ограбить. И то, что они ограбили, пытаются с собой не таскать, а где-то продать подороже, прежде всего на рынке в Джанкое,

– добавил активист.

Он отметил, что сейчас на левом берегу не видно панических настроений россиян или желания отступить. С другой стороны, нельзя сказать, что они готовы к украинскому удару, но пока у них хватает сил, чтобы запугивать гражданское население, в том числе с помощью артиллерийских обстрелов.

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