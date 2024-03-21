Россия массированно атаковала Киев ракетами: обломки упали в нескольких районах, горит квартира

Российские военные нанесли массированный ракетный удар по Киеву. Известно, что в городе работала ПВО. Сейчас поступила информация, что в одном из районов обломки ракеты упали на помещение детского сада.

Городской голова Виталий Кличко поделился первыми данными о последствиях ракетного удара по столице. Подчеркиваем, что по состоянию на 05:17 воздушная тревога все еще продолжается и угроза тоже. Поэтому не покидайте укрытий.

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Что известно о последствиях атаки по Киеву

В 05:12 Виталий Кличко отметил, что в Святошинском районе зафиксировали падение обломков на помещение детского сада. В Шевченковском – горят автомобили. На места направляются экстренные службы.

В 05:15 уточнил, что в Подольском районе падение обломков на территории одного из предприятий.

Также в 05:18 написал, что в Святошинском районе падение обломков на жилом доме. Туда тоже направляются службы.

В 05:27 Виталий Кличко отметил, что в Шевченковском районе пылает квартира в жилом доме. А в Подольском районе падение обломков на территорию еще одного предприятия.

В 05:38 Виталий Кличко сообщил, что в Подольском районе в результате падения обломков ракеты возгорание в трансформаторной подстанции и в двухэтажном нежилом здании.

В 05:41 Кличко сообщил, что в Подольском районе пылает крыша жилого дома. Известно, что на место направляются подразделения.

В 05:45 Виталий Кличко написал, что есть четверо пострадавших на эту минуту. Трое из них в Шевченковском и одна женщина в Святошинском районе. Медики на месте всем оказали помощь.

В 05:53 Виталий Кличко сообщил, что в Святошинском районе ударной волной выбило окна в двух девятиэтажках. Возгорания не было.

В 05:57 Виталий Кличко отметил, что в результате атаки пострадали 8 человек. Сейчас без госпитализаций. Известно, что медики оказывали помощь на месте.

Киев атаковали крылатыми и баллистическими ракетами

Около 4 утра стало известно, что на Киевщине работала ПВО. А уже ближе к 5 утра поступили сообщения о том, что крылатые ракеты летят на Киев.

Так, в 04:53 Воздушные силы отметили, что ракеты из Житомирской области изменили свой курс на Киев.

В 04:56 призвали жителей Киева не покидать укрытий, ведь существует угроза атаки ракетами.

В 04:58 поступило сообщение от Воздушных сил ВСУ: "Угроза баллистики с северо-восточного направления!"

В 05:00 Воздушные силы предупредили, что зафиксировали в направлении Киева пуски аэробаллистических ракет "Кинжал".

В 05:04 Воздушные силы написали, что с Запада в направлении Киева летят еще ракеты.

В самом Киеве на тот момент раздавались взрывы. Городской голова Виталий Кличко отмечал, что работает ПВО.

В 05:06 Воздушные силы предупредили об очередном пуске "Кинжалов" по Киеву.