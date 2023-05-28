Россияне массированно атаковали Украину дронами, есть жертва: хронология 459 дня войны

Полномасштабная война, развязанная Россией, длится уже 459 сутки. Ночью террористы в очередной раз атаковали Украину дронами. К сожалению, не обошлось без жертв.

О новых военных преступлениях агрессора, борьбе украинцев на фронте, в тылу и международной арене, главных новостях за 28 мая рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Крым, Буданов и украинский Белгород: чего Путин не увидел на "карте без Украины"

Мэр Иван Федоров сообщил, что во временно оккупированном Мелитополе прогремел взрыв.Ночью во время воздушной тревоги ночью жители Киева сообщали, что якобы ощутили подземные толчки. Однако эксперты пока не подтвердили информацию о землетрясении. Об этом сообщил спикер КГВА Михаил Шаманов.В КГВА сообщили, что предварительно это была самая массированная атака дронами на Киев за время войны. Над столицей сбили более 40 вражеских дронов. В Голосеевском обломки попали в 7-этажное нежилое здание, один человек погиб, еще одно госпитализировали. Также возникло воспламенение крыши одного из ТРЦ, пожар на территории одного из строек. Было возгорание на территории предприятия, вспыхнули склады готовой продукции, разрушение на площади 1 000 квадратных метров, пострадавший. В Печерском районе загорелась крыша дома. В Дарницком – в одном из магазинов выбиты стекла и повреждены двери. Информация о пострадавших уточняется.В Житомире во время тревоги слышали взрыв. Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

06:10 В Генштабе ВСУ сообщили:

враг снова нанес массированный авиационный удар по Украине.

Вчера оккупанты нанесли 3 ракетных, 2 из которых ОКР С-300 по Краматорску, и 13 авиационных ударов, совершили около 30 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полного захвата Луганской и Донецкой областей. В минувшие сутки подразделения сил обороны отразили 21 вражескую атаку.

Авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 3 – по его ЗРК.

Уничтожены 3 враждебных БпЛА разного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и еще один важный военный объект противника.

Отбой в Винницкой области. Тревога продолжается еще в 5 областях к западу от Киева, самой столицы и области.Отбой в Ровенской области и Волыни. Мониторинговые группы пишут, что в Житомирской области люди слышат взрывы, работает ПВО.В Кировоградской, Полтавской и Черкасской области - отбой тревоги. В то же время, мэр Киева сообщил: "В Голосеевском районе локализуют пожар на площади 700 метров квадратных. Разрушение строительных конструкций - на общей площади 1000 "квадратов". Спасатели работают с привлечением новейших средств и технологий".Воздушная тревога продолжается в большинстве областей. Об угрозе воздуха сообщают в Киеве и на Западе страныТревога на Тернопольщине и Ивано-Франковской области.Кличко актуализировал данные по Соломенскому району столицы. В результате падения обломков БПЛА госпитализировали женщину 35 лет. Также погиб 41-летний мужчина.Кличко отметил, что Силы ПВО уничтожили уже более 20 БПЛА, двигавшихся на Киев. Однако, на столицу идет новая волна дронов.В КГВА отметили, что в Голосеевском районе зафиксировано падение обломков на территорию АЗС. Предварительно, пострадали три человека, один человек погиб.Виталий Кличко сообщил о взрывах в Соломенском районе. Службы направляются на место. В Святошинском районе работает ПВО. В Печерском районе пожар на крыше 9-этажного дома в результате падения обломков БпЛА. Все службы направляются на место.В КГВА сообщили, что в Печерском районе, по предварительной информации, из-за попадания обломков загорелась крыша дома.в КГВА сообщили, что в Киеве работает ПВО.СМИ сообщают, что в Киеве раздаются взрывы.СМИ сообщают о взрывах в Житомирской области. Тем временем отбой объявили в Николаевской области.СМИ сообщают о взрывах в Сумской области.сирены воют также в Ровенской и Хмельнитчине. Тем временем в Херсонской области уже отбой воздушной тревоги. Впоследствии тревогу объявили на Волыни, позже Харьковской области.Тревога в Полтавской области. Monitor сообщает, что БПЛА фиксируют в Киевской / Житомирской; Черкасской / Полтавской области; Винницкой области.Тревога в Черкасской и Винницкой области.СМИ сообщают, что в Киеве и Киевской области раздаются громкие взрывы.В КГВА отметили, что в подступах к Киеву работает ПВО.В WP спрогнозировали сезон активных боев на Юге. Уже благоприятны погодные условия для контрнаступления.Сирены в Днепропетровской и Киевской областях.Накануне глава СБУ Василий Малюк рассказал, как оккупанты вербуют украинцев. Он отметил, что враг работает комплексно. Россияне используют уязвимых людей. В частности, тех, у кого так называемое "ватное подсознание".По имеющимся данным, БПЛА летают над Черниговщиной, Николаевщиной и Кировоградщиной.В Николаевской и Херсонской области была объявлена воздушная тревога. Уже через несколько минут "покраснела" и Кировоградская. Позже – Черниговская область.