Воины Путина продолжают попытки обвинить героическую украинскую армию в своих преступлениях. Правда, ей не удается убедить даже людей, которых они обстреливают.

Российские кафиры свято убеждены, что все вокруг так же недалеки, как они, поэтому поверят их провокациям. Они надеются обвинить ВСУ в своих преступлениях, но им не верят даже местные жители, которые на 8-й год войны "начали что-то подозревать".

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Разоблачена ложь об обстрелах Донецка

Поскольку Украина знает о планах российских кафиров заранее, то об обстреле Донецка с целью обвинить ВСУ было известно ранее. Впрочем, россияне в надежде обмануть хотя бы местное население обстреляли жилые кварталы.

Интересно, что преступления ложь россиян разоблачили сами жители Донецка, которые ориентируются в пространстве лучше российских военных. Они сразу высчитали, что "выпущенные по центру города 40 снарядов из "Града", о которых заявили российские кафиры, никак не могли прилететь с позиций ВСУ.

В частности, в одной из групп дончане сообщили о том, что снаряды прилетают с территорий, контролируемых российскими кафирами. Они считают, что провокация россиян направлена на то, чтобы убедить местных в том, что "Украина плохая" и оправдать так называемую "спецоперацию".

Скриншоты комментариев Дончан об обстрелах, которые произвели россияне:

Война России против Украины: коротко о главном

Российские кафиры испугались встречи с ВСУ и хотели бежать домой. На границе их задержали и вернули на фронт. Нравственное состояние российских оккупантов близко к катастрофическому, они терпят безумные потери, а командование не собирается делать ничего, чтобы сохранить жизнь личного состава.

На Харьковском направлении нашим героям удалось улучшить свои позиции . На Донбассе продолжаются горячие бои, штурмы и обстрелы практически не прекращаются ни днем, ни ночью. Продолжается битва за Северодонецк, ВСУ контролируют 50% города. Враг надеется забрасывать наших бойцов "пушечным мясом" из так называемой "ЛНР".

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