Россияне активизировались после "выборов", – Гуменюк назвала особенность ракетных ударов

Российские военные не прекращают терроризировать Юг Украины. Постоянные обстрелы дронами и артиллерией, к сожалению, уже стали обыденностью для местных жителей. В последнее время ситуация осложнилась.

Оккупанты также пытаются выбить наших военных с левобережья Херсонщины. Подробнее о ситуации на Юге 24 Каналу рассказала начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

Смотрите также Летающая смерть: что известно о ракетах Х-101, которыми Россия обстреляла Украину 21 и 22 марта

Активизация россиян

Россияне продолжают воевать не только с военными, но и с мирным населением. Обстрелы на Юге Украины фактически непрерывные и происходят ежедневно. Наши бойцы делают все, чтобы защитить гражданских.

"Враг продолжает давление артиллерией и дронами. Но наша радиоэлектронная борьба довольно эффективна, и не каждый дрон долетает даже до середины Днепра. Продолжаем противодействовать, хоть иногда врагу удается преодолеть ширину реки и ударить по гражданским", – отметила Гуменюк.

В частности, сегодня, 23 марта, по местным в Бериславе попали с дронами осколочными боеприпасами. Кроме того, на Криворожском направлении FPV-дрон ударил в автозаправку. Враг сознательно выбирает именно такие объекты для того, чтобы создать максимальный ажиотаж вокруг любого взрыва. К счастью, пожара чудом не произошло, но пострадала работница – ее доставили в больницу.

Противник отслеживает ситуацию и на более глубоких южных регионах. Активность вражеской беспилотной разведки в акватории Черного моря чрезвычайно высока. Сегодня Силы обороны уничтожили два российских БпЛА типа ZALA. Сразу после этого состоялся удар баллистикой по Одесской области. Уже вечером враг снова применил тактическую авиацию. Системность точечных ракетных ударов является знаковой тенденцией, что после "выборов" враг активизировался,

– отметила Гуменюк.

В результате ударов баллистикой по Одесской и Николаевской области разрушений не было, ведь говорится об открытом пространстве. Информации о пострадавших также не поступало. В то же время примечательно, что враг постоянными атаками держит эти регионы в постоянном напряжении.

Сложная ситуация на Юге

На Юге Украины ситуация остается достаточно напряженной. Российские оккупанты ни на день не прекращают своей активности различными способами и на разных участках.

На линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении продолжаются штурмы, испытания нас на прочность и попытки вытеснять нас с позиций. Непросто, но удается удерживаться. Сложная ситуация с колебанием линии фронта, но это не критично и понятно в тех географических условиях, которых мы находимся,

– рассказала Наталья Гуменюк.

На открытых больших территориях фактически невозможно по метру измерить насколько подвинулись военные в одну или другую сторону. Впрочем, занятие позиций, которые являются самыми безопасными для наших военных, в приоритете.

"Что касается левого берега и направления Крынки, там враг не прекращает попытки штурмов, даже в условиях, когда им сложно собрать личный состав на штурмовые группы. Хотя бы одну попытку за сутки, но пытаются держать такую интенсивность", – отметила Гуменюк.

Украинские военные продолжают удерживать позиции и работают над расширением плацдармов.

В Украине снова тревоги: что известно