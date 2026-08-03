Политолог Артем Бронжуков, анализируя в беседе с 24 Каналом ситуацию в России, отметил, что россияне таким образом отреагировали на многочисленные заявления чиновников, которые те озвучивали на экономических форумах.
Кремль закручивает россиянам гайки
В России чиновники неоднократно говорили о необходимости ограничить возможность граждан снимать свои сбережения. Это, как подчеркнул политолог, является крайне тревожным сигналом для банковской сферы.
Россияне, которые в панике выгребают деньги из банков, ослабляют путинский режим. Мы это приветствуем и даже аплодируем, будем надеяться, что они выгребут по максимуму. Если прогнозировать развитие событий, какой будет реакция со стороны российского государства? Конечно, там начнут пытаться "резать" всю эту историю,
– считает Бронжуков.
Это, как отметил политолог, в дальнейшем приведет к еще большему стрессу для финансовой системы России. Он добавил, что если посмотреть на Московскую фондовую биржу, то она на такие события реагирует довольно активно.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Поэтому каждый шаг со стороны российских властей, их стремление закрутить гайки даже в финансово-экономическом секторе – это паника, которую рынки и население воспринимают однозначно. Для Украины это "плюс",
– заявил Бронжуков.
Политолог подытожил, что завершение войны в первую очередь кроется не в военной составляющей, а прежде всего в лишении Путина возможностей вести боевые действия в финансовом аспекте, к чему добавляются политические потрясения, что, по его мнению, вполне реально.
Он призвал дождаться периода, когда в России в сентябре начнутся парламентские выборы и, вероятно, после них будет объявлена мобилизация. Учитывая это, он убежден, что впереди у России стоят еще более серьезные вызовы и испытания, чем Украина должна воспользоваться себе на пользу.
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