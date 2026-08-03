Политолог Артем Бронжуков, анализируя в беседе с 24 Каналом ситуацию в России, отметил, что россияне таким образом отреагировали на многочисленные заявления чиновников, которые те озвучивали на экономических форумах.

Кремль закручивает россиянам гайки

В России чиновники неоднократно говорили о необходимости ограничить возможность граждан снимать свои сбережения. Это, как подчеркнул политолог, является крайне тревожным сигналом для банковской сферы.

Россияне, которые в панике выгребают деньги из банков, ослабляют путинский режим. Мы это приветствуем и даже аплодируем, будем надеяться, что они выгребут по максимуму. Если прогнозировать развитие событий, какой будет реакция со стороны российского государства? Конечно, там начнут пытаться "резать" всю эту историю,

– считает Бронжуков.

Это, как отметил политолог, в дальнейшем приведет к еще большему стрессу для финансовой системы России. Он добавил, что если посмотреть на Московскую фондовую биржу, то она на такие события реагирует довольно активно.

Поэтому каждый шаг со стороны российских властей, их стремление закрутить гайки даже в финансово-экономическом секторе – это паника, которую рынки и население воспринимают однозначно. Для Украины это "плюс",

– заявил Бронжуков.

Политолог подытожил, что завершение войны в первую очередь кроется не в военной составляющей, а прежде всего в лишении Путина возможностей вести боевые действия в финансовом аспекте, к чему добавляются политические потрясения, что, по его мнению, вполне реально.

Он призвал дождаться периода, когда в России в сентябре начнутся парламентские выборы и, вероятно, после них будет объявлена мобилизация. Учитывая это, он убежден, что впереди у России стоят еще более серьезные вызовы и испытания, чем Украина должна воспользоваться себе на пользу.

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