Політолог Артем Бронжуков, аналізуючи у розмові з 24 Каналом ситуацію в Росії, зазначив, що росіяни у такий спосіб відреагували на численні заяви чиновників, які ті озвучували на економічних форумах.

Кремль закручує росіянам гайки

В Росії чиновники неодноразово говорили про необхідність обмежити можливість громадян знімати свої заощадження. Це, як наголосив політолог, є вкрай страшний сигнал для банківської сфери.

Росіяни, які в паніці гребуть гроші з банків, послаблюють путінський режим. Ми це вітаємо і навіть аплодуємо, будемо сподіватися, що вони вигребуть по максимуму. Якщо прогнозувати розвиток подій, якою буде реакція з боку російської держави? Звісно там почнуть всю цю історію намагатися "різати",

– вважає Бронжуков.

Це, як зауважив політолог, надалі призведе до ще більшого стресу для фінансової системи Росії. Він додав, що якщо поглянути на Московську фондову біржу, то вона на такі події реагує доволі активно.

Тому кожен крок з боку російської влади, її бажання закрутити гайки навіть у фінансово-економічному секторі – це паніка, яку ринки й населення зчитують однозначно. Для України це "плюс",

– озвучив Бронжуков.

Політолог підсумував, що завершення війни першочергово криється не у військовій компоненті, а передусім у позбавленні Путіна можливостей вести бойові дії у фінансовому аспекті, додавши до цього політичні потрясіння, що, на його погляд, може бути цілком реальним.

Він закликав дочекатися періоду, коли в Росії у вересні почнуться парламентські вибори та ймовірно після них буде оголошена мобілізація. З огляду на це, він переконаний, що попереду для Росії постануть ще більші виклики й випробування, чим Україна має скористатися на власну користь.

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