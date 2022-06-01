Россияне массово вывозят украденное украинское зерно в оккупированный Крым: фото колонны грузовиков

Российские захватчики вывозят из Украины украденное зерно. Заметили колонны грузовиков по пути в оккупированный Крым.

Кузова грузовиков закрыты. В машинах преобладают крымские номера и Краснодарского края, около 15% – из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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Водители признались, что везут украденное зерно

Грузовики останавливаются возле придорожных кафе. Один из водителей, с которым поговорили журналисты, рассказал, что везут украинское зерно в Севастополь. Однако не сказал, из какой именно оккупированной области Юга Украины его украли.

В течение нескольких часов журналисты насчитали около 30 грузовиков, двигавшихся от Джанкоя в направлении Симферополя, и более 10 – в направлении Симферополя в Севастополь.

Часть машин перед Симферополем свернули на трассу "Таврида" и уехали в сторону Керчи.



Грузовики с украденным зерном / Фото "Крым Реалии"

Россия блокирует украинские порты и ворует зерно

Российские оккупанты продолжают блокировать наши порты и воровать зерно. Уже известно, что они увезли 100 тысяч тонн зерна из Луганщины. Его также везли в оккупированный Крым. Этого запаса должно было хватить на несколько лет.

Из-за этого миру грозит продовольственный кризис, в частности, африканским странам. Дело в том, что Украина – один из самых крупных экспортеров зерна. От этих поставок зависят 400 миллионов человек .

В ЕС говорят, что помогут Украине с экспортом зерна. Для этого создадут "коридоры солидарности". В частности, чтобы предотвращать продовольственный кризис, с экспортом нам помогают и США .

Украина предлагает дипломатический путь решения проблемы. Однако рассматривают и военную деблокаду портов, поэтому правительство продолжает обращаться к партнерам с соответствующими запросами по оружию.

Весь цивилизованный мир отказывается покупать у России ворованное зерно. Поэтому захватчики вывозят его в Сирию. Украина просит Турцию вмешаться и запретить перевозку грузов с украденным зерном через Босфор.

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