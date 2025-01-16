Россияне ползут вперед, но есть нюанс: что сейчас происходит на фронте
Это будет короткий рассказ, о текущих изменениях на двух направлениях – Покровском и Новопавловском.
Враг медленно продвигается на Покровском направлении
Россияне продолжают наступательные действия с целью глубокого охвата района обороны Вооруженных Сил Украины в Покровске и на прилегающих территориях с юго-запада и запада. Кроме того, вражеские войска, которые действуют в направлениях Воздвиженка – Малиновка, а также Воздвиженка – Барановка, Новоалександровка – Зеленое Поле, Тимофеевка – Елизаветовка, пытается прорваться на трассу Покровск – Бахмут на участке Малиновка – Новая Полтавка. Об этом заявил Константин Машовец, информирует 24 Канал.
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Передовым подразделениям 433-го мотострелкового полка россиян из состава 27-й МСД 2-й общевойсковой армии, а также подразделениям 55-й и 74-й отдельных мотострелковых бригад из 41-й ЗВА, введенных в бой справа от нее, удалось прорваться на дорогу Покровск – Межевая и взять под контроль ее часть в районе между селами Котлино – Удачное.
В то же время интенсивные атакующие действия подразделений 35-й ОМСБр россиян в направлении Зеленое – Чунишино и Даченское – Чунишино в направлении Николаевка – Мирноград не дали подобных результатов.
В свою очередь, передовым подразделениям правого фланга 90-й ТД россиян, действовавших к югу от этих сил и средств, удалось "дозахватить" Нововасильевку и выйти на восточные окраины села Успеновка.
Темп продвижения подразделений противника достаточно медленный. С 10 января оккупанты, ведя ожесточенные штурмовые бои с подразделениями ВСУ, которые находятся в обороне, продвинулись на этих направлениях в среднем на 0,8 – 1,2 километра.
Имея многократное преимущество в численности личного состава, артиллерии, в воздухе и ряде других факторов, противник, очевидно, сталкивается со все большим сопротивлением со стороны ВСУ. Ярким примером этого является продвижение ряда подразделений 41-й и 51-й ЗВА в направлении Воздвиженка – Малиновка и на соседних участках.
Начав в конце декабря интенсивные атаки позиций украинских войск в районе села Воздвиженка, очевидно, имея задачу выйти на трассу Покровск – Бахмут в районе дорожной развязки и перерезать эту важную для ВСУ рокаду, враг воспользовался фактором внезапности и сумел занять это село. Оккупанты вклинились в систему обороны ВСУ на этом направлении и продвинулись до 14 января максимум на 3,5 – 3,7 километра. Причем основного объема этого вклинивания врагу удалось достичь только в начале января.
Сейчас темпы продвижения этих подразделений противника значительно снизились. Оккупанты ведут упорные атакующие действия в районе хутора "Барановка", к югу от дорожной развязки, и в направлении Елизаветовки. И только 11 и 13 января им удалось продвинуться на несколько сотен метров в сторону развязки и Елизаветовки.
Таким образом, командование УВ "Центр", вероятно, в ближайшее время столкнутся с необходимостью существенного наращивания усилий на направлении главного удара на юг и юго-запад от Покровска. В связи с этим они, вероятно, располагают частью сил 15-й и 30-й ОМСБр и некоего 348-го МСП (устанавливается этимология и принадлежность этого полка к какому-либо соединению российских войск).
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Ситуация на Новопавловском направлении
Прежде всего, стоит обратить внимание на активные штурмовые действия противника к северу от трассы Донецк – Запорожье, вдоль линии Славянка – Петропавловка и на направлениях Ясеново – Новоандреевка, Новоелизаветовка – Надиевка. Здесь действуют части и подразделения центрального и левого фланга этого соединения. Враг имеет минимальное продвижение на этих направлениях. За 4 дня – в среднем до 1 километра.
Однако в этом плане наибольшую угрозу представляют действия "соседа слева" 90-й танковой дивизии – подразделений 110-й ОМСБр россиян из состава 51-й ЗВА. Они упорно продолжают атаковать в направлении Шевченко – Андреевка, то есть в сторону одного из ключевых районов обороны ВСУ на этом направлении, к северу от реки Волчья.
Насколько я понимаю, за последние 2 – 3 дня россиянам удалось продвинуться на расстояние до 1 километра и вплотную подойти к восточной окраине села Андреевка. Пока эти действия привели лишь к "вытягиванию" врагом из села Шевченко в сторону Андреевки достаточно узкого "языка" тактического вклинения. Он уязвим для контратак ВСУ с севера и северо-запада из-за того, что 90-я танковая дивизия противника имеет минимальное продвижение на левом фланге, в районе Петропавловки. Другое дело, что у ВСУ сейчас просто нет сил их осуществлять.
В свою очередь, передовые подразделения двух дивизий 8-й ЗВА противника продолжают фронтальное давление на позиции украинских войск, обороняющихся в остатках Кураховского выступа. Россияне наступают в направлениях Курахово – Дачное и Дальнее – Янтарное. Они продвинулись на 0,5 – 0,8 километра.
Примечательно, что подразделения противника, которые действуют на юг за рекой Сухие Ялы, перегруппировываются (вполне возможно, что на какое-то другое направление), потому что интенсивность их атак через реку снизилась. Впрочем, возобновление их атак на наиболее чувствительном для ВСУ направлении Зеленовка – Улаклы, думаю, также вполне возможно в ближайшее время.
Таким образом, на Новопавловском направлении вражеское командование, очевидно, столкнулось с определенной "двойственностью" ситуации.
С одной стороны, российское командование очень хочет окружить те наши подразделения, которые до сих пор обороняются на так называемых остатках Кураховского выступления. Настойчивые действия 110-й мотострелковой бригады противника в направлении Андреевки достаточно красноречиво это подтверждают. Но для этого нужно существенно ускорить не только ее действия, но и соседней 90-й ТД, а с этим есть некоторые сложности.
С другой стороны, оно явно не против того, чтобы просто вытеснить их с этой линии заметно большими силами 8-й ЗВА. Концентрация сразу двух дивизий этой армии в достаточно узком секторе явно не может быть случайным стечением обстоятельств.
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Подведем итоги
Ударные оперативно-тактические группировки противника на Покровском и Новопавловском направлениях продолжают очень медленно ползти вперед, с очевидными большими потерями. Они пытаются осуществить вполне очевидный для стороннего наблюдателя замысел своего командования:
- глубоко охватить Покровск с юга и юго-запада;
- заставить украинские войска отойти из остатков Кураховского выступления.
Вполне вероятно, что рано или поздно враг сможет решить обе эти задачи. В то же время вопрос о том, когда и какие дальнейшие действия осуществит противник на этих направлениях сейчас является дискуссионным. Как по мне, командованию российских войск, которые действуют на этих направлениях, предварительно придется сделать несколько важных и минимально необходимых вещей.
- Перегруппировать дополнительные силы и средства на Покровское направление (вполне возможно, что с того же Новопавловского направления).
- Провести перегруппировку сил и средств, уже развернутых в полосе УВ "Центр" в пределах армий, действующих на этом направлении – 2-й и 41-й.
- Доукомплектовать всю эту орду личным составом, вооружением и военной техникой.
Конечно, все это можно сделать по ходу дела. Однако очевидно, что для этого врагу все же понадобится определенное время, в течение которого ему придется снижать интенсивность своих действий на этих направлениях.
Российское командование еще не научилось доставать новые полки, бригады и дивизии, что называется, "с воздуха", чтобы иметь возможность просто "добавлять" их в состав действующих группировок войск или бесконечно долго разворачивать новые, совсем не обременяя себя главными проблемами процесса оперативного развертывания войск.
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