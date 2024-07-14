Противник эволюционирует: военный объяснил, какие средства используют россияне

Ситуация на поле боя остается сложной. Противник не прекращает атаковать украинские позиции и применять разнообразную технику для обстрелов.

Командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко рассказал 24 Каналу, что россияне имеют эшелонированную защиту РЭБов. У них благодаря этому закрыты передовые позиции и штурмовые группы.

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"Как и Силы обороны, так и противник эволюционирует, ведь на каждое действие есть противодействие", – сказал он.

Новации российской армии

По словам Юрия Федоренко, благодаря использованию РЭБов, россиянам удается оберегать технику, которая обеспечивает логистику сообщения легкобронированных и бронированных машин.

К сожалению, в украинских военных меньше подобных средств – они не такие мощные как у врага. Однако технологические гонки на этой войне продолжаются,

– отметил командир батальона.

Важно понимать, что противник имеет большой военно-промышленный комплекс и мощное финансовое обеспечение, поэтому количественно они преобладают ВСУ. Федоренко подчеркнул, что основной силой украинских военных является качество, что позволяет иметь существенное преимущество над войсками России.

"Опыт приобретается с количеством дронов, которые нужно применять для противодействия врагу, поэтому очень важно продолжать поддерживать Силы обороны", – подчеркнул он.