Россияне снова изменили тактику штурмов: в ВСУ объяснили причины
Российские войска меняют тактику из-за ухудшения погодных условий. Враг все чаще использует во время штурмов бронетехнику.
Об этом рассказал начальник разведки артиллерии 4 бригады "Рубеж" НГУ Владимир Назаренко в эфире "Мы-Украина".
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В частности, по его словам, еще с сентября противник применяет не только малые группы пехоты, но и бронетехнику, танки, усиленные защитой от ударных беспилотников, противотанковые системы и артиллерию.
В то же время, в большинстве случаев эти танки довольно быстро горят, уточняет Назаренко.
Назаренко также подчеркнул, что российские войска продолжают давление несмотря на значительные потери в технике и личном составе.
"Ежедневно враг теряет тысячи единиц техники и личного состава," – добавил он.
Актуально о ситуации на фронте
- Российские войска зашли на восточную окраину Торецка в Донецкой области. Оккупанты буквально стирают с лица Земли город и превращают в руины.
- За прошедшие сутки на фронте произошло 169 боевых столкновений. Больше всего россияне атаковали на Кураховском направлении.
- Ранее в ISW заявили, что вероятно, наступательная операция врага в Донецкой области достигнет кульминации в ближайшие месяцы. В то же время плохие погодные условия осенью 2024 года и в начале зимы 2024 – 2025 годов, очевидно, усложнят и ограничат маневр как механизированных, так и пехотных подразделений, но враг продолжит наступление.