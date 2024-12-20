Такого давно не было, – военный откровенно рассказал о штурмах оккупантов

Россияне неустанно штурмуют украинские позиции на фронте. Они постоянно меняют тактику наступления, однако интенсивные бои не прекращаются.

Главный сержант зенитно-ракетной батареи бригады НГУ "Рубеж" Андрей Галка рассказал 24 Каналу, что враг начал по-другому применять человеческие ресурсы. Раньше была тактика накопления, когда оккупанты собирались группками в еще не разрушенных блиндажах, из которых начинали штурмовать украинские позиции. Далее они перешли к более массированной тактике, применяя легкобронированную колесную технику для наступления.

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"Теперь появилась и третья тактика. Речь идет о массированных пехотных штурмах. Россияне группами по 3 – 4 человека начинают штурмовать позиции. Их поддерживает артиллерия и огромное количество дронов", – сказал он.

Противодействие Сил обороны

Андрей Галка подчеркнул, что бригада "Рубеж" также отвечает оккупантам огневым поражением и значительным количеством беспилотников, чтобы держать линию обороны.

У других подразделений ситуация также сложная. У них начались даже механизированные штурмы с применением танков, легкобронированных машин и пехоты,

– отметил главный сержант.

По его словам, технические средства Сил обороны из-за погодных условий не очень эффективны. Такая же ситуация и у противника, однако у россиян очень большое количество беспилотников, которыми они "засыпают" украинские позиции. Кроме того, оккупанты также привлекают больше личного состава, ведь на пехоту погодные условия влияют меньше.

Россияне имеют целью забрать как можно больше земли – важные тактические участки, в частности высоты и дороги. Они просто засыпают людьми. Скажу откровенно, такого давно не было,

– подчеркнул Андрей Галка.

Он добавил, что россияне ищут слабые места в обороне ВСУ и пытаются бросать туда максимальное количество своих военных для штурма.

Важно! 24 Канал призывает присоединиться к сбору на FPV-дроны для бригады НГУ "Рубеж".



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