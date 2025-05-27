Игнат сказал, насколько эффективны ЗРК Patriot после модернизации российской баллистики

Юрий Игнат заявил, что ЗРК Patriot может сбивать баллистику. Хотя россияне сделали так, чтобы ракеты могли отклоняться от своей траектории.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Бабель".

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Как Patriot сбивает баллистику

Этот комплекс ПВО автоматически рассчитывает траекторию полета ракеты и ту точку, где его ракета встретится с баллистикой.

Россияне, конечно, пытаются всячески усложнить Украине защиту неба.

Сейчас российские баллистические ракеты во время полета вниз могут колебаться влево-вправо – это затрудняет работу Patriot. (...) Кроме того, российская баллистика может выпускать до шести ложных ловушек, которые отвлекают ПВО. Это не новая технология, ее используют около года, но она не делает Patriot бессильными перед таким типом ракет,

– говорится в материале.

Ранее Юрий Игнат говорил, что российские ракеты модернизировали так, чтобы они отстреливали радиолокационные ловушки при заходе на цель. Речь, в частности, о модернизации "Искандер-М".

Но "петриоты" успешно сбивают баллистику – даже несмотря на ее отклонение от собственной траектории. Один из последних показателей – 6 из 9 ракет.