Без звука мопеда: как модификация "Шахедов" повлияет на их обнаружение

В СМИ заявляют, что Иран обновил свои дроны – те больше не будут издавать характерные звуки, из-за которых их в Украине стали называть "мопедами". В ОК "Юг" рассказали, насколько это усложнит работу нашим военным.

С приближением отопительного сезона Россия начала интенсивнее атаковать Украину "дронами – камикадзе". Более того, враг намеренно обновил "Шахеды", чтобы их было труднее сбивать, передает 24 Канал.

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На их действия у нас – противодействие

Пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в телемарафоне подтвердила, что в новых партиях Иран передаст России дроны, которые больше не дребезжат, как мопеды. Чиновница подтвердила, что звук, издаваемый этими беспилотниками, был одним из факторов, который помогал их обнаруживать и сбивать.

Но на самом деле это не главный фактор, по которому ориентируются мобильные огневые группы. Один из ярких – это да, и очевидно, что враг с ним работал для того, чтобы его убрать как дополнительную помощь ориентированию ПВО,

– заявила Гуменюк.

В то же время, отметила чиновница, наши военные тоже "не сидели, сложа руки" и "выискивали способы обнаружения, способы наведения, способы реагирования и уничтожения этих боеприпасов".

Поэтому, по словам Гуменюк, на все их модификации готовы ответы, которые будут применены во время работы по этим воздушным целям.

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