Россияне могли применить в Мариуполе химическое оружие: что это и почему запрещено

Вечером 11 апреля защитники Мариуполя сообщили, что Россия сбросила на город неизвестный яд. Вероятность использования врагом химического оружия очень высока. Что это такое – читайте дальше.

Химическое оружие является оружием массового поражения. Речь идет о применении боеприпасов, содержащих токсины или химические вещества, которые могут атаковать организм человека, пишет 24 канал.

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Каким бывает химическое оружие

Это и удушающие ядовитые вещества (атакуют легкие и дыхательную систему), и кожно-нарывные (обжигают кожу), а также нервно-паралитические. Последние препятствуют передаче сообщений мозга к мышцам тела. Их могут использовать в артиллерийских снарядах, бомбах и ракетах.

Но такие методы – крайне негуманны, поэтому и строго запрещены международным правом.

Сообщение из Мариуполя

11 апреля около 21:00 оккупанты сбросили с беспилотника ядовитое вещество неизвестного происхождения. Что именно это было – пока неизвестно. В телеграм-канале "Азова" рассказали, что у пострадавших – дыхательная недостаточность и вестибуло-атактический синдром (характеризуется плохой устойчивостью при ходьбе и внезапной потерей чувства равновесия).

Химическое оружие – запрещено

"Золотой эрой" химического оружия стала Первая мировая война. Все стороны конфликта включились в смертельные гонки за идеальным ядом. Ужасные последствия поражений привели тогда к подписанию Конвенции о запрещении применения химического и биологического оружия. Это произошло в 1925 году.

Эта договоренность соблюдалась сторонами во время Второй мировой. В 1960-х годах химикаты использовали американские войска во Вьетнаме. Позже Саддам Хусейн в войне с Ираном и против повстанцев-курдов.

Химическое оружие в войне в Сирии

Символическим знаком завершения Холодной войны стала новая Конвенция об отказе от химического оружия в 1993 году. К ней присоединились почти 190 стран мира.

К сожалению, случаи применения опасного оружия массового поражения известны и в XXI веке. С начала войны в Сирии режим Асада несколько раз нарушал Конвенцию по химическому разоружению. Во время атаки на Дамаск 21 августа 2013 года, к примеру, использовали зарин – ядовитый газ нервно-паралитического действия.

Позже, весной 2017 года, был нанесен воздушный удар по городу Хан-Шейхун. Тогда более 100 человек погибли, среди них – дети. Еще более 300 – получили отравления различной степени. И это лишь несколько жутких примеров, а их есть больше.

Мировые лидеры обещали "жесткую реакцию"

О том, что Россия может применить против Украины химическое оружие, говорили и раньше. В конце марта Джо Байден предупредил: если оккупанты на это решатся, реакция США и НАТО будет мгновенной и жесткой. Никаких подробностей он не приводил, но пояснил, что ответ "будет зависеть от характера угрозы".

Похожее заявление впоследствии прозвучало и от немецкого канцлера Олафа Шольца. Он утверждал, что в случае применения Россией биологического и химического оружия "НАТО будет готовится к радикальным мерам".

История применения химического оружия: смотрите видео 24 канала