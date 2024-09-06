Россияне могли расстрелять трех украинских пленных: Офис генпрокурора начал расследование

В сети 6 сентября телеканал CNN опубликовал жуткие кадры с вероятным расстрелом украинских военнопленных. Украина уже начала расследование по этому факту.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора. По предварительной информации, оккупанты расстреляли украинских защитников 27 августа.

Важно Оккупанты расстреляли трех украинских военнопленных на Торецком направлении

Офис генпрокурора начал расследование

В Офисе генпрокурора сообщили, что начали расследование по факту возможного расстрела оккупантами трех военнопленных. По предварительной информации, 27 августа около полудня на Покровском направлении российские захватчики атаковали беспилотниками одну из позиций ВСУ. От сброшенного на укрытие украинских защитников зажигаемого боеприпаса возник пожар.

Враг обошел блиндаж с трех сторон и во время боя один из 4 военных ВСУ получил тяжелое ранение. Его собратья находились в окружении и под плотным огнем, поэтому вынуждены были сдаться в плен.

Украинские защитники вышли из поврежденного укрытия и встали на колени, держа руки за головой. Однако оккупанты в очередной раз нарушили международные конвенции и законы ведения войны, и открыли по ним огонь на поражение. Что стало с раненым воином ВСУ – неизвестно.

Сейчас проводится ряд следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств указанного события. Следователи уже начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Важно. С начала полномасштабного вторжения российские захватчики казнили по меньшей мере 73 украинских защитника. Убийство военнопленных является нарушением требований Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Ранее Дмитрий Лубинец сообщил о другом возможном расстреле украинского защитника. 6 сентября проект "Хочу жить" опубликовал жуткое видео, как российские штурмовики казнили украинского пленного, который был без оружия и беззащитно сидел на земле.