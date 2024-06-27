Воздушные силы объявили ракетную опасность: россияне запустили "Калибры"

В ряде областей Украины существует угроза ракетных обстрелов. оккупанты совершили пуски "Калибров".

Оккупанты бьют по Украине ракетами. Тем временем идет атака "Шахедов". С юга они отправились на Запад.

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Враг выпустил ракеты по Украине

Так, по состоянию на 00:00 мониторы заявляли, что в акваторию Черного и Азовского морей выведено 3 ракетоносителя. Общий боезапас к 16 крылатым ракетам "Калибр". Около 02:00 в сети начали сообщать, что пуски ракет произошли. Предварительно, оккупанты могли выпустить 4 "Калибра".

Впоследствии информацию о запусках подтвердили и в Воздушных силах.