Тактическая авиация россиян испытывает сложности: в ВСУ предостерегли от обстрелов стратегической авиации

Российские военные продолжают атаковать Украину. И делают это также в рождественские праздники. Так, в 25 декабря враг на протяжении нескольких часов бил "Шахедами". Но следует быть готовыми и к ударам со стратегической авиации.

В эфире телемарафона руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк призвала украинцев не игнорировать воздушные тревоги, передает 24 Канал. Она подчеркнула, что враг может наносить удары как с тактической, так и со стратегической авиации.

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Враг может стремиться испортить праздники

Прежде Наталья Гуменюк обратилась к жителям прифронтовых территорий. Она призвала их с осознанием отнестись к тому, что враг может усилить свою боевую активность и обстрелы.

Если есть такая возможность, все же уехать, не испортить себе праздники и сохранить свои жизни. Если нет возможности уехать, ни в коем случае не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Они далеко не обучающие, они критически предупреждают об опасности,

– призвала Гуменюк.

В то же время она отметила, что оккупанты могут компенсировать долговременную непривлеченность ракетоносителей с моря. Для этого российские захватчики могут наносить удары как с тактической, так и со стратегической авиации.

Поскольку мы видим, что тактическая авиация имеет сложности с применением, значит, могут быть применены ракеты воздушного базирования как тактической, так и стратегической авиации. Никого не хочу пугать, но осознавать эту опасность необходимо,

– отметила она.

Россияне на Рождество атаковали "Шахедами" и ракетами