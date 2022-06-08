Россияне могут нарваться на несколько чувствительных затрещин на одном из украинских фронтов

В Харьковской операционной зоне противник продолжает вести оборонные действия с целью удерживания своих позиций в районе государственной границы Украины к северу и северо-востоку от Харькова.

Новости с полей

С целью оказания огневой поддержки своим частям и подразделениям, ведущим боевые действия на участке Казачья Лопань – Лукьянцы, а также в районе Тернова – Рубежное – Старица, командование противника на территории Белгородской области сосредоточило группировку артиллерии и армейской авиации.

Актуальное Меньше России – больше Европы: друзья Кремля неожиданно нанесли ему болезненный удар под дых

Противники совмещают упорные оборонные действия с нанесением массированного огневого воздействия (артиллерийского огня и ударов армейской авиации) и короткими контратаками по наступающим боевым порядкам украинских войск.

В течение последних суток командование войск противника пыталось не допустить продвижение передовых подразделений Сил обороны Украины на трех участках – в районе Нескучного, Тернового – Рубежного, а также сосредотачивало свои усилия в направлении Прудянки и Малых Проходов. В том числе – путем контратак и массированного огневого воздействия по ближайшему тактическому тылу украинских войск.

Учитывая это, следует отметить, что командование войск противника полностью осознает значение результата ведения своих оборонительных боев на этом направлении. По сути, удержание этих позиций позволяет противнику гарантированно помешать Силам обороны Украины в совершении маневра силами и средствами с этого направления даже на соседние участки.

Совершенно не случайно в течение последней недели противник активно перебрасывал сюда резервы и подкрепления. К примеру, БТГр из состава 200-й ОМСБр 14-го армейского корпуса Северного флота, несколько подразделений так называемого "мобилизационного резерва" 1-го и 2-го армейских корпусов. Также была зафиксирована переброска БТГр 21-й ОМСБр из состава 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (всего до 64 единиц техники, учитывая 11 танков, 32 единицы ББМ).

Более того, несомненно, сковывание сил и средств Сил обороны Украины на этом участке достаточно серьезно влияет на их продвижение в значительно более важном, с оперативно-тактической точки зрения, направлении. Да, я имею в виду Волчанск и Великий Бурлук.

Игра "кто кого"

Надо честно признать, что пока над левым флангом нашей харьковской группировки "висят" несколько свежих БТГр противника в районе Казачьей Лопани и Старицы. Дальнейшее развитие наступления на Волчанск и Великий Бурлук, скажем так, выглядит несколько авантюристически.

Так, Печенежское водохранилище наши передовые подразделения сумели форсировать. Более того, в его южной оконечности в этом отношении так же наметился, так сказать, определенный прогресс. И схоластически со стороны это все выглядит действительно очень перспективно. Особенно относительно дальнейшего продвижения на Волчанск и Великий Бурлук, то есть к очень чувствительному коммуникационному "брюшку" того стада, которое мы называем Изюмской группировкой противника.

Но не нужно обманывать себя. Эту перспективу не только мы видим, но и противник. Поэтому, собственно, он будет всеми силами препятствовать этому продвижению. И не нужно ошибаться, возможностей для этого у него вполне достаточно.

Еще в конце мая через железнодорожную станцию Шебекино (Белгородская область) командование войск противника в авральном порядке, после того как основная дирекция наступления ВСУ на Харьковском направлении стала ясна, начало перебрасывать все имеющиеся у него в этом районе под рукой резервы. Среди них – недоукомплектованные и "восстанавливаемые" подразделения 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа, а также часть сил и средств из состава Западного военного округа.

Все это просто "с колес" (т.е. с разгрузки) вводилось в бой на Волчанском направлении. Например, памятная контратака на Терновую и Рубежное осуществлялась БТГр из состава именно 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа, а также частью сил 200-й ОМСБр 14-го армейского корпуса.

Интересно И это еще HIMARSы не подвезли: в России начался "фестиваль" массовой выдачи медалей

Кроме того, образно говоря, "поняв о чем идет речь", противник начал спешно усиливать свои подразделения на направлении Печенеги – Великий Бурлук, Старый Салтов – Приколотное, Старый Салтов – Великий Бурлук.

В район Аркушино – Артемовка – Новый Бурлук выдвинули по меньшей мере две БТГр противника (правда, "невосстановленных"), в район Бережное – Томаховка – Кирилловка – еще одну БТГр (тоже, немного "недоделанную"). Более того, в район Шевченкового начала подтягиваться еще одна БТГр (на этот раз танковая) из состава Изюмской группировки (эта была целая, имела до 30 танков в своем составе), а для координации и управления войсками во всем этом районе (южнее Печенежского водохранилища) противник развернул передовой пункт управления бригадного уровня (судя по всему, 36-й ОМСБр).

Три цели врага

В чем же состоит основной замысел противника на Волчанско-Бурлуцком направлении, где достаточно явно и четко вырисовались для ВСУ определенные перспективы? Ну, на мой взгляд, он состоит в необходимости решения противником трех основных задач:

так же сковать силы и средства Харьковской группировки Сил обороны Украины;

не допустить дальнейшего продвижения и выхода на "чувствительные" глубокие тыловые и фланговые коммуникации своей ударной группировки, нацеленной на Славянск – Краматорск;

создать предпосылки и благоприятные условия для восстановления активных наступательных действий в этой операционной зоне.

Да, уважаемые, это именно так, я не ошибся. Судя по тому, что они подтягивают в Белгородскую область, у их командования в бошках продолжают роиться и витать какие-то умозрительные замыслы, касающиеся "не попытаться ли нам окружить Харьков, снова и снова".

Что касается первой задачи, то здесь все ясно. В течение последней недели противник активно "сковывал". Причем в отдельные дни настолько удачно, что удавалось даже несколькими короткими контратаками отбивать целый ряд населенных пунктов на Харьковском направлении.

А вот со вторым заданием у него складывалось не все так удачно. ВСУ удалось форсировать Северский Донец (Печенежское водохранилище) в районе Старого Салтова и продвинуться в районе Печенегов. Более того, из отдельных сообщений следовало, что украинские войска продвинулись даже в Хотомлю и Заречное, расширив свой плацдарм на левом берегу Северского Донца.

Стоит внимания Забыть о войне не получится

Захватчиков будет ждать "горячий прием" ВСУ

Эта информация, конечно, еще нуждается в проверке, но если это так, ситуация для войск противника в районе Печенежского водохранилища выглядит очень негативно. Скажу больше, если противник продолжит "сковывать" наши войска возле Казачьей Лопани и Гоптовки, он вполне может нарваться на пару чувствительных затрещин, скажем так, несколько юго-восточнее.

И вполне так может случиться, что ВСУ поставят командование войск противника на этом участке перед строгим выбором – продолжать удерживать пограничную полосу украинской территории, упираться в районе Казачьей Лопани и Гоптовки или все же отойти там за госграницу и попытаться "купировать" продвижение ВСУ в восточном и юго-восточном направлениям от Харькова. Это будет выбор, как между х*ровым вариантом и еще более х*ровым.

И если командование войск противника продолжит действовать в Харьковской операционной зоне таким же образом, как оно действовало до сих пор, то этот "строгий" выбор предстанет перед ним со всей своей решительной неуклонностью.

Я не знаю, кто планирует и организует ведение боевых действий со стороны ВСУ в Харьковской операционной зоне, но делает это очень грамотно. Я бы даже сказал творчески. Украинские войска здесь действуют, образно говоря, в режиме "светофора": то красный, то зеленый (то есть то вперед, то стоять, потом снова вперед, потом снова стоять).

Причем это "мигание" (я бы сказал дежурство) происходит на разных участках фронта во всей операционной зоне и в "художественно-хаотическом" порядке. Что со своей стороны в определенной степени вводит командование войск противника в некоторый оперативный ступор. Оно просто не понимает, где в следующий раз украинские войска попытаются наступать, а где остановятся и закрепятся: справа от водохранилища, слева, внизу или на Лопань ударят, или попытаются вообще снова на Шевченково наступить.

О главном Несколько месяцев назад такого нельзя было представить: о санкционной безделушке

Однако, судя по всему, командование войск противника уже вполне осознало, что и как может произойти на этом направлении, и пытается активно противодействовать этому. 6 июня они попытались дистанционно минировать район Шестаково – Победа – Байрак... А до этого в полосу обороны войск противника на Волчанском направлении перебросили сводную тактическую группу в количестве до 100 военнослужащих с заданием устроить на дороге Харьков – Старый Салтов (основной коммуникации наших войск, действующих в районе Старого Салтова и к северу от него) какой-то тарарам.

Удача не на стороне оккупантов

Резюмируем. На мой глубоко субъективный взгляд, в оперативно-тактическом отношении стремление противника что-то и как-то там "сковывать" к северу и северо-востоку от Харькова в более широком, стратегическом, смысле не имеет никакого смысла. От слова "совсем".

Объясню. Дело вполне может закончиться взаимным "сковыванием". И тогда вопрос Волчанск – Великий Бурлук – Купянск встанет для противника "очень остро". Да, сегодня они демонстрируют практически "полную уверенность в своих силах". Даже заканчивают восстанавливать железнодорожный мост возле станции Купянск-узловой силами своей 29-й железнодорожной бригады. И нагнали на линию Волохов Яр – Шевченково – Артемовка такой неслабый табунок резервов, находясь в полной уверенности, что "застраховали" тылы своих донбасских группировок "практически полностью".

Но подумать и сосчитать "немного наперед" они явно не хотят или не способны. В каком направлении я, конечно, писать не буду – пусть сами пошевелят извилинами. Замечу одно: инициатива действий и выбор их дальнейшего способа реализации здесь (в смысле под Харьковом) – явно по командованию украинских войск.

Уточнение. Что-то с изюмской группировкой противника как-то "не так", стошнило их, что ли. И да, под Херсоном контратаковая российская гора родила мышь. Но сейчас главные не они. А Лиманское и Попаснянское стада.

К теме – ВСУ разносят оккупантов Херсонщины до основания: смотрите видео