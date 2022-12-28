Боев за Кременную может не быть, оккупанты ее оставят: какие возможности откроются перед ВСУ

Издание The New York Times считает, что ВСУ приближается к деоккупации Кременной, поэтому оборона города может стать следующей задачей россиян. Из Кременной в сторону Торского постоянно есть давление российских войск.

Об этом для 24 канала рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он отметил, что россияне атакуют Торское в сторону Лимана, подтягивают силы из Северодонецка.

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"Выход наших войск на Кременную позволит полностью снять давление с Торского в направлении Лимана и дальше начать выполнять определенные действия на локации Лисичанск – Северодонецк. Скорее всего, украинские войска не будут выходить напрямую на Кременную", – сказал Свитан.

Россияне могут отойти от Бахмута

По словам Свитана, оптимальный вариант – это сразу выходить на Рубежное. Он отметил, что защитники взяли под контроль трассы между Кременной и Рубежным. Именно эта агломерация, по мнению эксперта (Кременная, Рубежное, Северодонецк, Лисичанск), станет одной из основных задач ВСУ в скором времени.

"Погода там не влияет, поскольку есть много асфальтированных дорог. Деокупация полностью всей агломерации позволит снять давление попаснянской группировки, которая атакует Бахмут. То есть мы зайдем в их тыл, начнем контролировать логистику. Тогда можно говорить о деоккупации Попасной. Это приведет к тому, что россияне отойдут от Бахмута", – рассказал Свитан.

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Заставить россиян отступать

Россияне также укрепляются и готовятся к наступлению ВСУ. По информации военного эксперта, оперативно-тактические действия, применяемые нашей армией, примерно такие же, как во время деоккупации Лимана.

То есть не заходить напрямую в Лиман. Мы просто заставим гарнизон Кременной уйти со своих позиций, какими бы они ни были. Дальше будем разбираться с Рубежным. Это оптимальный вариант. Боев за Кременную может не быть,

– добавил Свитан.

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