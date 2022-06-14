Россияне могут перейти к развернутой атаке в Славянске в ближайшие дни, – советник главы МВД

Сейчас российские захватчики хотят перейти в наступление на Славянск с Изюмского направления. Именно поэтому в ближайшие дни существует большая угроза оккупации этого населенного пункта.

Об этом 24 канала сообщил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив. Он подчеркнул, что угроза атаки на Славянск выросла в связи с нехваткой боеприпасов для наших защитников.

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Россияне могут перейти к атаке

Как пояснил Андрусив, в последние недели украинские военные потратили много артиллерийских боеприпасов для борьбы с врагом. Однако пополнить их количество наша сторона пока не смогла.

Именно поэтому сейчас ситуация действительно меняется не в нашу пользу. Россияне могут перейти к развернутой атаке в Славянске в ближайшие дни,

– заявил советник.

Группировки, которые могут пойти на штурм

Он отметил, что вероятнее всего российские оккупанты пойдут на Барвенково, чтобы через этот населенный пункт двигаться на окружение Славянска. В то же время, другая группа захватчиков будет наступать от Лимана – то есть с другой стороны Славянска.

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"По моему мнению, эти 2 группировки синхронизируются и пойдут на штурм Славянска. Это вызов ближайших дней. И только от того, насколько наши войска смогут нанести им урон, будет понятно, достигнет ли враг своей цели", – заметил Андрусов.

Вопрос цены

Советник отметил, что наших сил и средств предостаточно, чтобы остановить российских оккупантов. Однако в первую очередь – это вопрос цены.

"В связи с тем, что нашим защитникам не хватает артиллерийских боеприпасов, мы будем платить большую цену за остановку этой орды, которая сейчас сконцентрировалась под Изюмом", – подчеркнул советник.

Андрусив рассказал, что россияне могут перейти к атаке Славянска: смотрите видео



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