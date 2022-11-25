Россия может потерять около 100 тысяч мобилизованных до весны: им уже готовят замену, – СМИ

Россия намерена зимой стабилизировать фронт в Украине. Об этом сообщает российское издание, ссылаясь на ФСБ и представителя Генштаба.

По информации российского издания, Кремль планирует "начать все новой весной". Отмечают, что политическое и военное руководство России понимает, что план предполагает большие потери.

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Россиянам прогнозируют безумные потери

Прогнозируют, что весной 2023 года потери россиян могут стремительно возрасти. Прогнозируется, что количество убитых россиян может превысить 100 тысяч. Однако это никого не пугает, их заменят срочники, говорится в издании.

Представитель Генштаба также сообщил о прогнозе, согласно которому потери врага будут составлять около 100 тысяч человек, и это будут преимущественно мобилизованные.

Также отмечают, что весной 2023 года минобороны России планирует подготовить 120 тысяч срочников, которые затем будут отправлены в Украину. Поэтому Путин и не отменяет указа о частичной мобилизации, добавляют в источниках.

Ситуация с "мобиками" крайне напряжена

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов рассказал, что россиян продолжают запугивать. По его словам, им угрожают "войной с НАТО в Украине". Поэтому отмечают необходимость мобилизовать 5 миллионов человек. Допускается даже мысль о введении военного положения в стране-агрессоре.

Интересно, что с самими "мобиками" происходит что-то крайне странное. Так, при странных обстоятельствах погиб боец из Забайкалья. Интересно, что после смерти с его карты продолжали покупать алкоголь.

Другой мобилизованный пожаловался на беду. Российским журналистам он рассказал, что ему откровенно соврали. Бойцу обещали, что на фронт его не повезут. По факту же, ему угрожали расстрелом, так что пришлось ехать на войну.

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С начала полномасштабного вторжения в Украине уже ликвидировано более 86 тысяч оккупантов.