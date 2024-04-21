Враг, вероятно, усилит атаки: как Россия может использовать время до прибытия помощи США

В последнее время Россия находилась в стратегически лучшей позиции из-за промедления с принятием помощи Украине, однако Конгресс США наконец принял нужное решение. Теперь агрессорка может воспользоваться временем до прибытия помощи для усиления атак.

Специалисты Института изучения войны предполагают, что россияне могут использовать время до прибытия американской помощи для того, чтобы усилить атаки. Конгресс принял предоставление помощи, теперь законопроект должен одобрить Сенат и подписать президент США Джо Байден.

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Украина сможет стабилизировать фронт

Помощь от США начнет влиять на ситуацию на фронте в течение нескольких недель. Вероятно, к этому времени ситуация может ухудшаться, особенно если вражеская армия активизируется.

Аналитики считают, что украинские войска могут потерпеть дополнительные неудачи в ближайшие недели. пока будут ожидать помощи по безопасности от США. В то же время эта помощь позволит Украине стабилизировать фронт и приостановить российское наступление при условии быстрого поступления транша.

Угроза оперативно значимого российского прорыва в ближайшие недели остается, хотя украинское командование, возможно, будет иметь большую свободу действий, беря на себя краткосрочные риски, связанные с исчерпанием запасов, чтобы предотвратить это, если оно будет уверено в том, что вскоре поступят новые запасы материальных средств,

– говорится в отчете.

В ближайшие недели россияне, вероятно, активизируются на фронте, будут активно наносить ракетные удары и атаковать дронами.

Россияне вряд ли достигнут прорыва

Кроме того, российские войска продолжают интенсивные атаки в некоторых районах. Они пытаются использовать аномально сухую весеннюю погоду.

В то же время захватчики достигли лишь тактических успехов за последние полгода и вряд ли смогут достичь прорыва, который бы разрушил линию фронта.

Однако захватчики все еще могут достичь оперативных успехов в течение ближайших недель, отдавая предпочтение тем участкам фронта, где украинская оборона выглядит нестабильной, в частности, к западу от Авдеевки, или участкам фронта, где российские войска находятся в пределах досягаемости оперативно значимых целей, как у Часового Яра.

К июню 2024 года Украина, вероятно, будет иметь значительно лучшую оперативную позицию, несмотря на задержки с прибытием помощи на фронт. Российское военное командование, вероятно, рассмотрит возможность внесения существенных изменений в широкомасштабную наступательную операцию, которая должна была бы начаться летом.

Конгресс принял решение о помощи Украине