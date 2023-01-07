Россияне думают над тем, чтобы взорвать дамбу в Сватове: что это им даст

Российские оккупанты могут взорвать дамбу Сватовского водохранилища в Луганской области. Это поможет им замедлить ВСУ.

К временно оккупированному Сватову прибыло вражеское инженерно-саперное подразделение, чтобы изучить возможность взрыва дамбы местного водохранилища.

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Зачем это россиянам

Таким образом, враг рассчитывает замедлить продвижение вооруженных сил Украины на этом участке фронта. При этом оккупанты планируют обвинить Украину в подрыве дамбы.

Такие действия умышленно разрушают украинскую инфраструктуру и не имеют целесообразности, ведь не меняют положения сил на фронте. Также обращаем внимание, что россияне могут использовать подрыв дамбы для повода депортации местного населения.

Все ответственные за это преступление будут зафиксированы и не уйдут от наказания.

Повлияет ли это на успехи ВСУ

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона рассказал, повлияет ли это на успех ВСУ.

"Это осложнит существенное движение наших войск при необходимости проводить там определенные операции. И понятно, что определенный технологический ущерб он нанесет", – сказал он.

Также Череватый отметил, что подрыв водохранилища – это тяжелый технологический процесс, поэтому непонятно, готовы ли россияне к нему.

Подрыв любого серозного сооружения требует расчета, требует определенного количества взрывчатых веществ и профессионально подготовленных специалистов. Поэтому на это нужно определенное время. Насколько россияне серьезно это пытаются сделать или делают информационные вбросы – мы будем видеть,

– добавил спикер.

Какая ситуация в Луганской области