Россияне думают над тем, чтобы взорвать дамбу в Сватове: что это им даст
Источник:ЦНС
Российские оккупанты могут взорвать дамбу Сватовского водохранилища в Луганской области. Это поможет им замедлить ВСУ.
К временно оккупированному Сватову прибыло вражеское инженерно-саперное подразделение, чтобы изучить возможность взрыва дамбы местного водохранилища.
Читайте также Ожидаем движение к главной задаче, – полковник рассказал о направлении контрнаступления ВСУ
Зачем это россиянам
Таким образом, враг рассчитывает замедлить продвижение вооруженных сил Украины на этом участке фронта. При этом оккупанты планируют обвинить Украину в подрыве дамбы.
Такие действия умышленно разрушают украинскую инфраструктуру и не имеют целесообразности, ведь не меняют положения сил на фронте. Также обращаем внимание, что россияне могут использовать подрыв дамбы для повода депортации местного населения.
Все ответственные за это преступление будут зафиксированы и не уйдут от наказания.
Повлияет ли это на успехи ВСУ
Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона рассказал, повлияет ли это на успех ВСУ.
"Это осложнит существенное движение наших войск при необходимости проводить там определенные операции. И понятно, что определенный технологический ущерб он нанесет", – сказал он.
Также Череватый отметил, что подрыв водохранилища – это тяжелый технологический процесс, поэтому непонятно, готовы ли россияне к нему.
Подрыв любого серозного сооружения требует расчета, требует определенного количества взрывчатых веществ и профессионально подготовленных специалистов. Поэтому на это нужно определенное время. Насколько россияне серьезно это пытаются сделать или делают информационные вбросы – мы будем видеть,
– добавил спикер.
Какая ситуация в Луганской области
- Последние несколько недель идут ожесточенные бои вокруг временно оккупированного русскими войсками города Кременная Луганской области.
- По информации британской разведки, российское командование, скорее всего, будет рассматривать давление вокруг Кременной как угрозу правому флангу своего Бахмутского направления, которое они считают ключевым для обеспечения любого будущего наступления с целью оккупации остальной части Донецкой области.
- Гайдай 3 января рассказал, что трасса Сватово – Кременная находится под огневым контролем ВСУ. Военные не дают передвигаться врагу.
- Защитники 2 января ударили по базе россиян возле Сватового. Враг хранил там боекомплекты.
- Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай недавно рассказал, что россияне терпят поражение и терроризируют местных.
- По словам Гайдая, мобилизованные деморализованы из-за условий, в которых вынуждены воевать. Кроме этого, Гайдай сказал, что также воюют бывшие заключенные и кадыровцы, издевающиеся над резервистами.