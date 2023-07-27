Россияне домой: Зеленский заявил о подготовке к деоккупации Крыма

Владимир Зеленский рассказал, что провел несколько важных совещаний по подготовке международных мероприятий в августе, включая Крымскую платформу. Президент заявил, что Украина готовит список деоккупационных шагов для Крыма.

Соответствующее заявление украинский лидер сделал во время вечернего обращения 26 июля. Следует заметить, что оккупированный Крым никогда не будет спать спокойно.

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Какие важные заявления о Крыме сделал Зеленский

Президент Украины рассказал, что наше государство готовит перечень комплексных деоккупационных шагов для Крыма:

безопасных;

экономических;

социальных.

Мы можем достаточно быстро реинтегрировать Крым в государственную ткань Украины. Собственно, уже сейчас оккупантам стоит подумать там, в Крыму, что, пока Крымский мост еще хоть кое-как работает, надо им возвращаться домой, в Россию,

– призвал президент.

Украинский лидер в который раз вспомнил оккупантам, что Крым, как и вся территория Украины, будут свободны от всего российского зла, начиная от российских ракет и заканчивая каждым российским оккупантом.

"Россия проиграет эту войну, и ни одна ракета ее не спасет", – заметил Зеленский.

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Последние взрывы в Крыму

Тревожно во временно оккупированном Крыму уже не первый месяц. Там регулярно раздаются взрывы у российских захватчиков на складах, на Крымском мосту.

Так, 26 июля у россиян в Крыму снова раздались взрывы. Из-за этого оккупанты в Красноперекопском районе подняли в небо авиацию. В частности, несколько вертолетов и самолетов.

Взрывы у россиян также раздавались в Севастополе. Кроме того, в Балаклаве местные слышали звуки, похожие на пуски ракет. После этого местные начали писать о якобы работе ПВО в районе Казачьей бухты.

Пропагандисты не придумали ничего лучше, чем заявить об учебе. Они сказали, что якобы в районе Казацкой бухты Севастополя проводили обучающие стрельбы возле 35-й береговой батареи. Подробнее о тревожном дне у врагов в Крыму – читайте по ссылке.