Российские солдаты в одной из бригад на Херсонщине массово отказываются от продления контрактов
- Российские военнослужащие в 80-й омсбр на Херсонщине массово отказываются от продления контрактов на службу в вооруженных силах России.
- В связи с ситуацией в бригаде сформирована специальная комиссия, которая должна расследовать причины массовых отказов.
Оккупанты в одной из бригад массово отказываются от продления контрактов на службу в вооруженных силах России. В частности, речь идет о российских военнослужащих в 80-й омсбр на Херсонщине.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".
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Оккупанты отказываются от продления контрактов на службу
Агенты "Атеш" сообщают о резком росте отказов от продления контрактов среди военнослужащих 80-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил России.
Практически никто не хочет оставаться в зоне боевых действий. Люди истощены, запуганы и полностью отчаялись. Постоянные потери и полное равнодушие со стороны командования сделали службу невыносимой даже для самых лояльных,
– говорится в сообщении.
В связи с ситуацией, сложившейся, в бригаде сформирована специальная комиссия. Она должна расследовать причины массовых отказов и "подготовить материалы для наказания командования части".
Напомним, что ранее в "Атэш" сообщали, что командование 14-го армейского корпуса российской армии приказало всем подразделениям отказаться от мобильной связи. Оккупанты должны были сделать это до 15 апреля.