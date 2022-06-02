Россияне на Криворожском направлении были вынуждены перейти к обороне неподготовленных рубежей

Вооруженные Силы Украины продолжают сдерживать российских захватчиков по всем направлениям вторжения. Войскам агрессора пришлось перейти к обороне на Криворожском направлении.

Россияне продолжили обстрелы на Криворожском направлении

Соответствующую информацию в вечерней сводке 2 июня сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ. Сообщается, что кафиры были вынуждены перейти к обороне неподготовленных рубежей на Криворожском направлении.

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В Генштабе ВСУ рассказал, что вооруженные силы России активизировали работу своих средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, кафиры продолжили обстреливать гражданскую инфраструктуру на Криворожском направлении.

Армия агрессора произвела огневое поражение гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов:

Широкое;

Лепетиха;

Шевченково;

Осокоровка;

Партизанское и другие.

Какая ситуация на Криворожском направлении

Вооруженные силы России на Криворожском направлении взорвали мосты в районах Брода Давида и Великой Александровки. Таким образом кафиры пытаются замедлить контрнаступление украинских подразделений.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов рассказал, что захватчики перешли к обороне на неподготовленном рубеже Давыдов Брид – Белогорка – Андреевка.

В оперативном командовании "Юг" тоже информировали о подрыве мостов через реку Ингулец. Сообщалось, что захватчики пытаются противодействовать контрнаступлению ВСУ.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким также сообщал , что россияне разрушили мост в Давидовом Броде, ведь боятся контрнаступления украинской армии.

Несмотря на это, вооруженные силы России не прекращаются обстреливать Днепропетровскую область. Утром 2 июня в Днепропетровской области снова было неспокойно.

Под обстрелы попали территории Зеленодольской и Апостоловской общин в Криворожском районе. Русские стреляли из артиллерии.

Добавим, что российские военные уже не в первый раз обстреливают Днепропетровскую область. В ночь на 1 июня из артиллерии они также избивали по Зеленодольской общине.

Также россияне 1 июня ударили из реактивных систем залпового огня "Торнадо" по Синельниковскому району, в результате чего на территории Великомихайловской общины были обнаружены обломки снарядов и кассетные элементы.

30 мая российские военные открывали огонь по Апостоловской общине .

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