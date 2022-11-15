Россиянам не нужно сейчас находиться на левом берегу Днепра, стоит убегать, – обозреватель

Российские оккупанты сбежали от ВСУ на левый берег Днепра в Херсонской области. Однако россияне на левобережье никак не могут чувствовать себя в безопасности.

Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, что именно происходит на левом берегу Днепра, точно знает только Генштаб ВСУ.

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Почему пребывание на левом берегу Днепра – "суицид" для россиян

Коваленко подчеркнул, что левобережная часть Херсонской области непременно будет освобождена, как и остальные территории Украины согласно границам 1991 года. Следовательно, российским захватчикам не удастся укрыться от Вооруженных Сил Украины на левом берегу Днепра.

Александр Коваленко Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Именно сейчас часть левобережного Херсона находится в такой операционной зоне, где пребывание российских оккупационных подразделений для них суицидально. Россиянам не стоит там находиться, им лучше убегать. Там ведь россияне находятся под полным огневым контролем ВСУ с правого берега Херсонщины.

Военный обозреватель предположил, что если оккупанты отойдут на определенное расстояние от Днепра вглубь левобережья, то украинские военные смогут расширить свое влияние на этой территории.

"Если будет реализован такой "буфер безопасности" вглубь левобережья на 10 – 20 километров, то мы имеем все шансы именно на такое расстояние реализовать сценарий по расширению нашего плацдарма. А где первые 10 – 20 километров, там и вторые", – сказал Коваленко.

Бегство россиян на левый берег Херсонской области: главное

В Херсонской области российские захватчики продвигаются вглубь на 15 – 20 километров от обустроенных рубежей на левом берегу Днепра. Таким образом они хотят обезопаситься от обстрелов ВСУ.

Оккупанты пытались окапываться в районе Чаплинки, но там был серьезный прилет, в результате чего была уничтожена их техника. Они даже свои вертолеты вывозили в тягачах, потому что они были поражены. Оккупанты сейчас строят фортификационные сооружения на админгранице Крыма.

По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, есть большие шансы на то, что к Новому году наши защитники могут освободить левый берег Днепра.

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