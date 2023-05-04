В Запорожском облсовете объяснили, когда станет очевидно, что россияне покидают ЗАЭС

В украинском Энергоатоме заявили, что так называемое руководство Запорожской АЭС массово уходит в отпуска, накануне ожидаемого контрнаступления ВСУ. В то же время в Запорожском облсовете считают, что радоваться преждевременно и оккупанты не собираются просто покидать ЗАЭС.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко. По его словам, если оккупанты будут покидать Запорожскую АЭС, то об этом будет свидетельствовать ряд факторов.

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МАГАТЭ заставит остановить работу станции

В частности, речь идет о полной остановке работы АЭС, ведь вместе с руководством и российскими солдатами атомную станцию покинут сотрудники Росатома и местные коллаборанты, сознательно ушедшие на сотрудничество с врагом и работающие на ЗАЭС. Следовательно, под давлением МАГАТЭ, которое продолжает свою мониторинговую миссию на станции, они будут вынуждены остановить работу АЭС.

"Пока станция работает, говорить, что есть какие-то серьезные основания, что они покидают АЭС, не стоит. Возможно, отдельные руководители поехали на совещание, в отпуск, или поехали как можно дальше от линии фронта – по остальным, то основная масса работников на месте. Россияне укрепляют территорию, готовясь к стрелковым боям", – заявил Лышенко.

Он добавил, что МАГАТЭ контролирует только работу станции и не вмешивается в другие дела. Их основная миссия – не допустить техногенную катастрофу, которая нанесет вред всему миру.

Ситуация на Запорожской АЭС