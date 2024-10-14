Не Донбасс: россияне начали наступательные действия на новом направлении

Российские военные не только остаются активными в Донецкой области. Они попытались развить новое наступление с частичными успехами.

Оккупанты не останавливают продвижение в районе Часового Яра и Угледара, и на фоне успехов начали наступательные действия на новом участке фронта. В разговоре с 24 Каналом Михаил Самусь, заместитель директора Центра исследования армии, объяснил, хватит ли россиянам сил для полноценной наступательной кампании.

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Где наступают россияне и смогут ли развить новую операцию

На Бердянском направлении российская армия начала движение вперед. Как сообщил известный телеграм-канал "Николаевский Ванёк", не без успехов, но россияне закрепились в посадках в районе Левадного и готовятся к дальнейшим действиям.

Формально на южном направлении у них нет сил, которые бы позволяли говорить о какой-то наступательной операции. Благодаря определенным действиям они смогли продвинуться в серой зоне, но не думаю, что они смогут развить там такую же операцию, как на Донбассе,

– отметил Михаил Самусь.

Однако если в Кремль будут поступать доклады о "больших успехах" на Запорожском направлении, высшее российское руководство может поставить задачу расширять операцию там.

"Думаю, что успехов у них не будет. Потому что на самом деле нет там корпуса из 30 тысяч военнослужащих, что могли бы создать давление на украинскую сторону", – убежден Самусь.

Где на юге у россиян были успехи: посмотрите на карте

Активны на всех участках

Все же больше всего внимания россияне сосредотачивают на Донецкой области. Хотя успехов пытаются также достигать на Харьковщине.

Так же много ресурсов они держат и на Волчанском направлении, не прекращая попыток проломить там украинский фронт. Хотя после потери Агрегатного завода это не слишком вероятно. Так же пытаются прорываться к реке Оскол на Купянском направлении,

– отметил Самусь.

К сожалению, оккупанты также атакуют на Покровском направлении и пытаются продвинуться к Торецку и Часовому Яру. Сложная ситуация и участках в районе Угледара и Курахово.

Что происходит на фронте: смотрите на карте

К слову, по данным Генштаба, больше всего атак россияне сейчас проводят на Кураховском направлении. За минувшие сутки украинские военные отбили 39 вражеских атак.