Оккупанты строят заграждения, чтобы скрыть свою ПВО в Крыму, –"Атеш"

Украинские военные продолжают обстреливать позиции оккупантов в Крыму. Дошло до того, что теперь оккупанты строят заграждения, чтобы спрятать свои системы ПВО.

Оккупационные власти пытаются скрыть свои военные объекты из-за ряда успешных ударов ВСУ. В "Атеш" также отметили крымчан, которые делились информацией о местах базирования российской техники.

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Как оккупанты прячут свое ПВО в Крыму

Российские оккупанты начали строительство защитных экранов на дорогах Крыма с целью скрыть свои средства противовоздушной обороны от местного населения.

Причиной этого стали успешные удары Сил обороны Украины, что повлекло уничтожение средств ПВО,

– отметили в "Атеш".

Там также добавили, что это стало возможным и благодаря усилиям крымчан, которые предоставляли информацию о расположении военной техники оккупантов.

По информации от агентов движения, оккупанты планируют возвести множество заграждений на трассах полуострова в ближайшее время.

"Мы призываем тех, кто строит эти щиты, написать нам и поделиться ценной информацией. Это поможет предотвратить их планы", – призвали в "Атеш".

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