Россия начала выселять личный состав из Джанкоя и модернизировать аэродромы в Крыму, – источник

Российские захватчики начали новую военную активность во временно оккупированном украинском Крыму. Оккупанты начали высылать свой личный состав из Джанкоя.

Об этом рассказали источники 24 Канала. В то же время враг проводит активность и на аэродромах в глубине Крымского полуострова.

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Враг продолжает военную деятельность в Крыму

Собеседники 24 Канала отметили, что противник активными темпами начал восстановление и, вероятно, модернизацию аэродромов в глубине полуострова. Говорится об аэродромах в Кировском, или Ислям-Терек, что в районе оккупированной Феодосии, и в Багерово, что в районе Керчи.

Кроме того, источники подчеркнули, что российские захватчики от Тарханкута до бухты Терновой настроили смотровых вышек на расстоянии почти 500 метров каждая.

В Крыму в этот день было неспокойно

На Крымском полуострове утром 20 мая объявили воздушную тревогу. Российские захватчики также в очередной раз перекрыли свой печально известный Керченский мост.

Российские пропагандисты писали, что в Севастополе морской и наземный общественный транспорт прекращает движение из-за тревоги. Кроме того, оккупанты сообщали о якобы "пусках ракет", а также говорили, что "был залп до 12 ракет".

В телеграм-канале "Крымский ветер" также писали, что на аэродроме оккупанты Бельбек подняли в воздух истребители. Так оккупанты обычно делают, чтобы самолеты не были поражены ракетным ударом на земле.

К тому же начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук сообщил, что есть вероятность, что Черноморский флот врага в Крыму, потерял последнего носителя крылатых ракет. Однако он отметил, что пока эта информация еще не подтверждена, поэтому стоит дождаться официального подтверждения. Вероятно, говорится о малом ракетном корабле "Циклон", стоявшем в порту оккупированного Севастополя.

В сети писали, что судно российского флота, скорее всего, было поражено ракетами ATACMS. В результате удара погибли 6 военнослужащих, еще 11 – пострадали. Украинские военные относительно удара по российскому малому ракетному кораблю пока ничего не писали.