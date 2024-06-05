Российский оппозиционер, писатель, публицист, общественный деятель Ростислав Мурзагулов рассказал 24 Каналу, что усилия российских пропагандистов уже почти не помогают. Россияне, чьих близких задела мобилизация, со временем начинают понимать, что "реальная картина войны", на которую отправляют их родных – совсем другая.

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Появилось осознание

Ростислав Мурзагулов привел пример реальной истории одной российской семьи, из которой на войну в Украину был мобилизован молодой парень. Он отметил, что после получения повестки гражданин России с радостью согласился идти "защищать отечество".

Родные парня жаловались, что не понимают, почему украинцы сдают российские позиции ВСУ. Я пытался объяснять им это, но те не хотели слушать меня. Этот парень был серьезно ранен, после лечения он очень хотел возвращаться на фронт, чтобы выполнять боевые задачи. Через некоторое время его желание изменилось,

– сказал оппозиционер.

Он добавил, что недавно эти люди связались с ним и рассказали о кардинальном изменении позиции. Они поняли, что в Украине нет нацистов, а российская пропаганда все время их обманывала.

Это эволюция одной семьи, к сожалению, она обусловлена огромными потерями украинцев и россиян. Я понимаю, что агрессора жалеть не стоит, но человеческая жизнь имеет смысл в любом случае,

– высказался Мурзагулов.

Количество случаев, когда те, кто были на войне против Украины возвращаются домой и рассказывают, что на самом деле там происходит, растет. По мнению оппозиционера, важно делать все, чтобы для граждан России правда также становилась известной, ведь именно их Владимир Путин отправляет на войну.

Что происходит в России