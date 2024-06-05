Російський опозиціонер, письменник, публіцист, громадський діяч Ростислав Мурзагулов розповів 24 Каналу, що зусилля російських пропагандистів вже майже не допомагають. Росіяни, чиїх близьких зачепила мобілізація, з часом починають розуміти, що "реальна картина війни", на яку відправляють їхніх рідних – зовсім інша.

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З'явилось усвідомлення

Ростислав Мурзагулов навів приклад реальної історії однієї російської сім'ї, з якої на війну в Україну було мобілізовано молодого хлопця. Він зауважив, що після отримання повістки громадянин Росії з радістю погодився йти "захищати вітчизну".

Рідні хлопця бідкалися, що не розуміють, чому українці здають російські позиції ЗСУ. Я намагався пояснювати їм це, але ті не хотіли слухати мене. Цього хлопця було серйозно поранено, після лікування він дуже хотів повертатись на фронт, щоб виконувати бойові завдання. За деякий час його бажання змінилось,

– сказав опозиціонер.

Він додав, що нещодавно ці люди зв'язались з ним і розповіли про кардинальну зміну позиції. Вони зрозуміли, що в Україні немає нацистів, а російська пропаганда весь час їх обманювала.

Це еволюція однієї сім'ї, на жаль, вона зумовлена величезними втратами українців та росіян. Я розумію, що агресора жаліти не варто, але людське життя має сенс у будь-якому разі,

– висловився Мурзагулов.

Кількість випадків, коли ті, хто були на війні проти України повертаються додому і розповідають, що насправді там відбувається, зростає. На думку опозиціонера, важливо робити все, щоб для громадян Росії правда також ставала відомою, адже саме їх Владімір Путін відправляє на війну.

Що відбувається у Росії