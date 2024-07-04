"Национализация имущества" на ВОТ: что делать, если оккупанты угрожают забрать мой дом

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Противоправным указом от 27.04.2023 года российский президент фактически позволил забирать у украинцев их имущество на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Согласно документу, те украинцы, которые на момент оккупации жили на этих территориях и отказались от российского паспорта, являются иностранцами. Если они не получат российский паспорт, то жить на оккупированных территориях они могут до 1 июля 2024 года. А дальше их могут выставить из собственного дома. Согласно отдельному разъяснению к этому же позорному указу, их недвижимое имущество будут считать "бесхозным" и заберут.

Остановить процесс "национализации" имущества можно, если заявить о своем праве собственности на него. Но это возможно только если у владельца есть российский паспорт.

Таким образом россияне хотят заставить украинцев, которые не согласились с оккупацией и выехали, вернуться и защищать свое имущество, получив российский паспорт. В противном случае их лишат имущества через "суд". Это фактически стратегия выбора без выбора.

Алгоритм действий, чтобы не потерять имущество на ВОТ

Если у вас есть жилье на оккупированной территории, главное, что вы должны знать: никакие решения оккупационных "судов" или других органов Украина не признает. И юридически право собственности на ваше имущество остается у вас. Потому что украинская Конституция признает право частной собственности как незыблемое. А что делать сейчас?

Если вы получили решение оккупационных властей о принудительном отчуждении вашего имущества, вы можете заявить о праве собственности оккупационным органам в своем регионе и остановить процесс отчуждения (процедура предусмотрена только для граждан РФ). А также пожаловаться на эти действия в украинские правоохранительные органы.

Алгоритм действий на временно оккупированной территории Украины:

Подайте заявление о прекращении процесса признания имущества бесхозным в так называемое "Министерство имущественных и земельных отношений" своего региона. Это можно сделать в течение 30 календарных дней с момента, как на сайте оккупационной власти опубликовали информацию об отчуждении вашего имущества.

Запорожская область: город Мелитополь, улица Ленина (укр. Гетманская), 109.

Херсонская область: село Счастливцево, улица Набережная, 10

К заявлению оккупационная администрация требует приложить:

паспорт гражданина РФ

доверенность (если заявление подаете не вы, а представитель)

правоустанавливающие документы (которые свидетельствуют, что вы – собственник имущества). Документы, выданные украинскими органами, тоже подходят.

Алгоритм действий на подконтрольной территории Украины:

Обратитесь с заявлением в правоохранительные органы, чтобы зафиксировать нарушение права на собственность. В нем сообщите о том, что указ, по которому вас могут лишить имущества, нарушает ваше право собственности и предоставьте подтверждение вашего права собственности. Если уже есть решение так называемого "суда" – тоже сообщите об этом. Шаблон заявления в правоохранительные органы здесь.

Как действовать, если вы получили российский паспорт для защиты имущества

советуем обращаться в полицию, прокуратуру, другие органы правопорядка конкретно того региона, где расположено ваше имущество.

Стоит помнить, что наше государство не считает преступлением получение паспорта России под давлением обстоятельств – и вопреки российской пропаганде за это не будет преследований. Ведь паспортизация под принуждением – обычная для России тактика. Это признал Европейский суд по правам человека, который на днях огласил решение по Крыму. В нем суд подтвердил, что действия России на оккупированных территориях, в том числе и принудительная паспортизация без права на альтернативу – это нарушение прав и свобод, защищаемых Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

Украина не признает законов, указов, постановлений и других решений россиян по оккупированным территориям Украины. А значит получение российского паспорта не влияет на ваш статус в Украине.

Зато получение российских документов ради сотрудничества с оккупантами будет наказываться как коллаборационизм. Но такие лица будут привлечены к ответственности не за получение паспорта, а за факт государственной измены.

Если вы решили ехать на временно оккупированную территорию/зону проведения активных боевых действий и сами подать заявление по российским правилам

В таком случае вы должны помнить о высоком риске для вашей жизни и здоровья. Оккупанты могут вас обыскивать и допрашивать. Поэтому позаботьтесь о своей безопасности.

Прежде всего сделайте ревизию телефона на случай, если вас обыщут. Идеальный вариант – иметь запасной смартфон, который вы будете носить с собой и давать оккупантам во время вероятных обысков. Однако он должен быть похожим на ваш основной, с фотографиями из повседневной жизни, перепиской с друзьями. Потому что полностью чистый телефон вызовет подозрения, как будто вам есть что скрывать. Если другого телефона у вас нет, приведите в порядок свой основной:

Удалите из чатов обсуждения на все темы, которые могут спровоцировать оккупантов: обсуждение политических вопросов, боевых действий, осуждение политики Путина и России. Не сохраняйте фото военной техники, разрушений, скриншоты из новостей и тому подобное.

Удалите с телефона всю информацию, которая может показаться оккупантам подозрительной: любую патриотическую информацию, мемы о враге, фото украинских военных (их техники, позиций, военных объектов), фото оккупантов (их техники, позиций, зафиксированные факты их преступлений), резервные копии смартфона, если создавали.

Удалите приложения, которые могут спровоцировать оккупантов: например, еПВО или мессенджер Signal, потому что оккупанты часто ищут его в телефонах.

Не сохраняйте контактов со званиями или должностями военных. Лучше называйте их именем и фамилией, можно вымышленными, но реалистичными.

Также стоит очистить историю браузеров, закладки и чаты в мессенджерах. Но при этом оставьте что-то нейтральное, например, сайт с прогнозом погоды, с рекомендациями фильмов, нейтральные переписки с друзьями и родственниками.

Стоит очистить историю комментариев, свидетельствующих о вашей проукраинской позиции. Ваши комментарии в YouTube вы можете посмотреть здесь. Чтобы удалить их, надо сначала перейти под видео, где вы оставили комментарий.

Ценную для вас информацию перенесите в облачное хранилище или на внешний носитель.

Если вы пользовались чат-ботами для передачи данных о враге, скройте следы, воспользовавшись этим алгоритмом.

Если вас остановили оккупанты: