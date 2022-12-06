Россияне находятся в плену и заблуждении: когда они могут восстать против власти

Россияне продолжают жить в плену путинского режима и верить своей пропаганде. Однако некоторые эксперты надеются, что граждане России смогут восстать против своей власти. Но пока этого ждать не стоит, потому что еще на войне уничтожили недостаточно оккупантов.

Об этом 24 каналу сказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай. Он отметил, что в России мало "трезвых" людей, способных критически мыслить, и их становится все меньше.

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По его словам, те, кто имеет мозг, продолжают бежать из России – Кремль продолжает терять человеческий капитал, поэтому страна умнее в ближайшее время не станет.

Политолог объяснил, что у россиян нет культуры обсуждать какие-либо вопросы с другими людьми, чтобы что-то для себя прояснить. К тому же они не могут услышать дискуссии по телевидению, потому что там на всех каналах говорят об одном и тоже – по одной "методичке".

То есть россияне находятся в плену и одновременно в заблуждении, прошлом и вообще "утеряны" во мраке всех вещей. Поэтому надеяться, что у них под этим влиянием произойдет какое-то прозрение или восстание, напрасно,

– считает Солонтай.

Когда россияне могут восстать против власти

По его мнению, пока мало погибло российских мобилизованных и других военных из России. "Наши ВСУ двигаются к 100 тысячам убитых оккупантов, но этого еще мало. "Переломная масса" будет больше", – подчеркнул эксперт.

Политолог говорит, что украинцы надеялись на то, что это (протесты в России – 24 канал) будет уже от 50 тысяч убитых оккупантов, но, к сожалению, этого не произошло.

Но российские оккупанты уже начали что-то "испытывать", потом в России объявили мобилизацию, они начали бежать с оккупированных территорий. Но чтобы полностью рухнул фронт, российские войска отступили, а внутри России начались бунты – мы должны дойти до 150 тысяч (убитых оккупантов – 24 канал),

– объяснил Солонтай.

Эксперт убежден, что именно эта цифра покажет не просто завал фронта и бросание новых мобилизованных, это момент, когда будет еще одна волна мобилизации и массового побега россиян из страны, и тогда уже начнутся волнения.

Солонтай рассказал, стоит ли ждать протестов в России: видео



"Мы раньше видели такие волнения в некоторых регионах России, но нам нужно, чтобы во всех странах ситуация начала "взрываться". Очевидно, что для этого нам нужно продолжать поддерживать наши ВСУ, чтобы они делали свою работу", – подытожил Солонтай.

К слову, оккупанты продолжают массово погибать в Украине. Благодаря титаническим усилиям ВСУ потери захватчиков увеличиваются с каждым днем. Так, с начала полномасштабного вторжения украинские воины "закобзонили" уже около 92 200 оккупантов, только за последние сутки – 510 российских солдат. Кроме того, ВСУ уничтожили немало единиц вражеской техники.