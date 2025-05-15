Россияне находятся в постоянном наступлении уже несколько месяцев, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что наступление россиян по всей линии фронта продолжается. Главным направлением для врага была Сумщина – там сосредоточили 67 тысяч военных.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию украинского президента в Анкаре в четверг, 15 мая. Ранее завершилась его встреча с Реджепом Эрдоганом.

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Что заявил Зеленский

По словам украинского лидера, Силы обороны понимают намерения противника и делают соответствующие шаги. В то же время россияне пытаются "восстанавливаться и перегруппировываться".

Наши военные формулируют это так: они (россияне – 24 Канал) находятся в постоянном наступлении, это продолжается уже несколько месяцев,

– сказал Зеленский.

Напомним, по словам представителя ОТГ "Харьков" Павла Шамшина, враг уже начал летнюю наступательную кампанию. Несмотря на заявления о "готовности" к мирным переговорам, Россия накапливает силы.

Военные также напомнили – во время "пасхального перемирия" или "перемирия до 9 мая" затишья не было, на фронте наблюдали усиление штурмовых действий.